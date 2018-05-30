Интернет в России подорожает этим летом из-за "закона Яровой"

Услуги интернет-провайдеров этим летом подорожают на 8-10% из-за расходов, связанных с необходимостью исполнения антитеррористического "закона Яровой", пишет "Коммерсант".
Некоторые участники рынка, которых затронет закон, сообщили изданию, что повышать тарифы будут так, чтобы это было максимально безболезненно для потребителя.
Также отмечается, что рост цен на услуги неизбежен, так как их сохранение на прежнем уровне приведет к падению прибыли. Впрочем, эксперты и ранее неоднократно отмечали, что компенсировать расходы придется абонентам.
Большая часть дополнительно полученных средств за счет увеличения тарифов пойдет на закупку оборудования для хранения информации.
В начале года Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост вице-премьера, на совещании по корректировке закона просил операторов не допустить повышения цен в связи с "законом Яровой" более чем на 5%.
Согласно закону, с 1 июля все операторы должны будут хранить телефонные разговоры и переписку пользователей (голосовые данные и текстовые сообщения — в течение полугода, а интернет-трафик — в течение 30 суток). Для этого компании должны увеличивать емкость хранилищ на 15% каждый год в течение пяти лет. Затраты для небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, для крупных же расходы будут исчисляться десятками миллиардов рублей.
Комментарии
Яровая придумала - вот и пусть платит. Почему за все идиотские идеи расплачивается народ?
Потому что Яровую выбрал народ.
я ее не выбирал, кто выбирал и ее и Путина вот и пусть платит и за интернет и за бензин
и за помощь Сирии, и за мост в нашкрым, и за ЧМ по футболу. Они выбирали, они и пусть платят, а мою долю, можно в зп включить?