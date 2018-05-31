Такая часть женского гардероба, как купальник, всегда отличалась яркостью и разнообразием своих форм — здесь дама может позволить себе намного больше, чем в выборе одежды для повседневной носки. Модели пляжного сезона-2018 не стали исключением. В чем будут купаться и загорать в наступившем году, смотрите в подборке Amic.ru.
Пышные формы
В этом году дизайнеры особое внимание уделили дамам с пышными формами — в тренде слитные купальники, которые хорошо подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки. Новинкой сезона также будут модели в стиле ретро с высокой талией.
Также ставку этим летом стоит сделать на асимметричные слитные модели или монокини. Кому позволяет фигура — можно выбрать купальники, почти полностью открывающие живот и область талии.
На спорте
На пике популярности спортивный стиль: широкие топы на лямках или с вырезом под горло. Верх и низ купальника при этом не обязательно должны быть одного цвета.
Детали
В этом году многие дизайнеры решили дополнить купальники подтяжками или широким поясом, который надевается на талию. Большое внимание уделили декоративной отделке: актуальными стали нашивки, аппликации, стразы, многослойные рюши, бахрома, кисти, вязаные вставки, кольца и многое другое. Широко для украшения используется шнуровка.
Палитра
Цветовая гамма модных купальников в 2018 году удивительно разнообразна: это и чёрно-белая классика, и нюдовые оттенки, и сочные цвета. Популярны этнические мотивы, флористические и геометрические принты.
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