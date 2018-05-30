Футболист развелся с "Мисс Нигерия-2013" и женился на "Мисс Нигерия-2014"

Нападающий футбольного клуба "Лас-Пальмас", нигериец Эммануэль Эменике развелся с "Мисс Нигерия-2013" Эзин Акудо и женился на 23-летней "Мисс Нигерия-2014" Ихеоме Нади, пишут "Известия" со ссылкой на NTV Haber.
"Здесь живет любовь и будет жить здесь вечно, аминь. Спасибо всем, кто присутствовал и принес нам подарки. Любовь была ошеломляющей", — говорится в Instagram новой жены футболиста.
Комментарии
Опять б\у взял, надо было 2018 год брать )))
30.05.2018 15:43
- гость -
Те уже разобраны более влиятельными ребятами.
Обновил модельный ряд. Хотя тоже не самая новая модель. Ну, видимо, по деньгам)