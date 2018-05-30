Фото: belokuriha-gorod.ru
Белокуриха подтвердила статус лучшего курорта страны — в рамках всероссийского форума "Здравница-2018" алтайский город в седьмой раз признали лучшим курортом федерального значения.
Как сообщили в пресс-службе белокурихинской администрации, церемония награждения победителей главного профессионального форума курортологов состоялась в Кисловодске.
Делегация Белокурихи во главе с руководителем города Константином Базаровым работает на форуме вместе с представителями главных предприятий санаторно-курортного комплекса нашей здравницы.
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