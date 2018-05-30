Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина выложит 379 310 рублей за постановку по пьесе Николая Эрдмана "Самоубийца". Согласно информации с сайта госзакупок, за постановку возьмется режиссер Алексей Логачев. Он известен барнаульцам такими работами, как "Пленные духи", "Укрощение строптивой" и "Зойкина квартира".
Еще в апреле прошел аукцион в форме закупки у единственного поставщика. Победителю торгов необходимо поставить на основной сцене драмтеатра спектакль "Самоубийца" по одноименной пьесе. Премьера запланирована на март 2019 года. Данную информацию порталу Amic.ru подтвердили в самом театре, добавив, что пока иных подробностей сообщить не могут. Новая информация появится только осенью с открытием очередного театрального сезона.
Что касается технического задания, режиссеру необходимо представить на согласование театру свои предложения по составу постановочной группы, согласовать записи фонограмм музыкального и шумового оформления, участие в постановке в случае необходимости оркестра, звукорежиссера.
Пьеса "Самоубийца" была написана в 1928 году, при жизни автора не печаталась и не ставилась в театре. Впервые была опубликована на русском языке в 1969 году в ФРГ. В том же году в Гётеборге (Швеция) она была впервые поставлена на театральной сцене.
В начале 70-х годов пьеса была переведена на немецкий язык. Ставилась в театрах Цюриха, Западного Берлина, Вены, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне. Затем появились постановки во Франции, Канаде, США, Англии.
В СССР пьеса была впервые опубликована в 1987 году в журнале "Современная драматургия".
Эрдман остался единственным в советской драматургии сатириком, который высмеял систему власти, а не отдельные человеческие недостатки. Пьеса "Самоубийца" содержала выраженную в остро эксцентричной, гротесковой форме предельно серьёзную и глубокую мысль. Мысль о том, что человек в нашем государстве стеснён такой последней степенью несвободы, что он не только не волен выбирать, как ему жить, но даже умереть так, как хочет, он не может.
Алексей Логачев проработал в Алтайском краевом театре драмы им. В. Шукшина около года, до июня 2015-го, затем оставил свое кресло. В дальнейшем он продолжил сотрудничество с театром на договорной основе. Несколько раз его приглашали в Барнаул делать достаточно сложные постановки, с которыми, по мнению большинства критиков, он в целом справился.
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