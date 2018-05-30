Камчатская епархия и местная краевая больница имени Лукашевского заключили соглашение о сотрудничестве, пишет URA.RU.
Представители медицинского учреждения и церкви решили, что врачевать нужно не только тело, но и душу.
"Человек — это не только собрание костей, жил, органов, это еще и живая душа. Тело очень тесно связано с душой. Врач призван лечить тело, а вот священник обладает властью лечить души", — сказал архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий, чьи слова приводятся на сайте епархии.
"Нашему камчатскому жителю будет легче справиться с болезнями и скорбями при помощи священника", — добавил архиепископ.
Главврач учреждения Ольга Зубкова поблагодарила представителей церкви. "Мы рады, что вы нам оказываете помощь. Конечно, тело и душа нераздельны. Поэтому, когда мы врачуем тело, то надо врачевать и душу", — отметила она.
Комментарии
Это жесть.
Ну да. Сейчас пришлось по поликлиникам начать бегать, так точно, кроме молитвы уже ничего для своевременного лечения не осталось. Талон к врачу через две недели, направление на анализы еще через неделю. Короче, само все пройдет быстрее.
30.05.2018 16:11
- гость -
что 500 руб нет на платную?
0.05.2018 16:13
- гость -
30.05.2018 16:11
- гость -
что 500 руб нет на платную?
на какую платную??)_))) дурачок!
если ты хочешь лечится платно, ото дааалеко не 500 рублей? 500 рублей это лишь первый прием, так сказать начало начал)))
Скоро подорожником лечить будут, дешево и сердито .........
"что 500 руб нет на платную?"
года четыре назад обратился в платную клинику с гайморитом, чтобы пройти "кукушку", так как вмуниципальной поликлинике не такого аппарата. меня пригласили к лору, она побеседовала со мной, а потом я отправился проходить нужную мне процедуру.
на выходе мне выдали счёт за консультацию врача на 700 рублей + стоимость процедуры 300р.
так что 500 р. сейчас вам даже на первый приём не хватит. выходит что вы пишите о том, о чём ничего не знаете.
и, кстати, медицина у нас не бесплатная.