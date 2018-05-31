Прямые перелеты на Хайнань, кроме барнаульцев, стали доступны жителям Благовещенска, Кемерово, Новокузнецка, Томска и Читы. Перевозку пассажиров на тропический остров из этих городов осуществляет АО "Авиакомпания Алроса" на воздушном судне Боинг 737-800 вместимостью 156 мест. Полетная программа стартует 1 июня и будет осуществляться еженедельно и круглогодично:
- Барнаул — по пятницам, с 01.06.2018;
- Благовещенск — по средам, с 01.06.2018;
- Кемерово — по понедельникам, с 03.06.2018;
- Новокузнецк — по вторникам, с 05.06.2018;
- Томск — по воскресеньям, с 03.06.2018;
- Чита — по понедельникам, с 04.06.2018
Хайнань (в переводе "остров южнее моря") расположен на юге Китая. Центром и столицей тропического острова является город Хайкоу. Хайнань находится на одной широте с Гавайями, из-за чего часто называется "Восточными Гавайями".
Территория острова — 33920 кв. км. Омывается он водами Южно-Китайского моря. Центральная и южная части территории покрыты густыми лесами. Пляжи здесь красивейшие и чистые — белый песок, лазурное море с прозрачной водой, пальмы. При этом все пляжи здесь являются муниципальными, а значит, общественными и доступными для купания. Кроме того, они прекрасно обустроены всем необходимым – лежаками, зонтиками от солнца и душем.
Живописный Хайнань богат эндемическими (местными) видами флоры и фауны, многие из которых взяты под охрану ЮНЕСКО. А в центральной части острова, под склонами гор, раскинулись чайные и кофейные плантации. Также здесь можно встретить банановые и манговые рощи, ананасовые и кокосовые плантации. Уникальная природа сохранена и представлена в специальных ботанических садах острова. В городе Санья расположен удивительный по красоте заповедник — Ущелье Бабочек. Здесь собраны почти все виды бабочек из самых разных стран мира. Климат в этих местах субэкваториальный. Среднегодовая температура воздуха на острове +24°С, воды — +26°С.
Примерно триста дней в году здесь ясная солнечная погода. Российские туристы уже давно облюбовали это место, сюда приезжают отдыхать душой и телом. Погреться на теплом южном солнце, посетить уникальные местные достопримечательности и полюбоваться красотой тропического острова, искупаться в чистом море, пройти оздоровительные процедуры в радоновых и минеральных источниках – впечатления от такого отдыха остаются надолго.
Кроме размеренного отдыха, курорт предлагает своим гостям активные развлечения – дайвинг, рафтинг, морская рыбалка с катера или ночная, подводная охота, а также посещение термальных оздоровительных источников, парка "Край света", ботанического сада, острова обезьян, океанариума, зоопарка-сафари, зоопарка крокодилов и тигров, фольклорной деревни народности Ли и Мяо, музея жемчуга с жемчужной плантацией, кратера потухшего вулкана и других интересных мест.
Инфраструктура курорта развита и разнообразна – к услугам туристов комфортабельные отели, рестораны, многочисленные кафе с разнообразной кухней, магазины, удобное транспортное сообщение и возможность аренды автомобиля для удобного и мобильного перемещения по местным маршрутам. Здесь есть буквально все для современного комфортного отдыха. Многие уже по достоинству оценили красоту природы острова Хайнань, отличные пляжи и ласковое море, высокий сервис в отелях, широкие экскурсионные программы и готовы возвращаться сюда снова и снова.
Если выберете это место, отдых получится отличным и останется в сердце надолго, радуя приятными воспоминаниями. Начать поиск туров можно прямо сейчас! При этом, отправляясь в незабываемое путешествие, не забудьте ознакомиться с памяткой туриста.
Международная туристическая компания "Жемчужная река" основана в 1998 году и уже 20 лет принимает на острове Хайнань туристов из России, стран СНГ и Балтики. За эти годы туроператор стал крупнейшей принимающей компанией на китайском курорте. Сегодня он встречает более 20 тысяч гостей ежегодно, а их общее количество уже превысило миллион.
В 2017 году открылось представительство "Жемчужной реки" в России. Как отмечают в компании, этот шаг был сделан для того, чтобы быть еще ближе к партнерам и туристам и предоставлять еще больше гарантий высококачественного и удобного сервиса.
Многолетняя успешная деятельность доказывает устойчивость и уверенное положение туроператора на международном туристическом рынке.
Благодаря организации прямых вылетов на Хайнань, туроператор предлагает туристам максимально быструю и удобную доставку на остров мечты. Продажа туров осуществляется через дистрибьюторов компании по привлекательным ценам и на выгодных условиях.
Туроператор по Китаю "Жемчужная Река"
(ООО "Геркулес Трэвел")
Тел.: 8-800-7777-027
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