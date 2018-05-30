Фото: altairegion22.ru
Александр Карлин, заявивший об отставке с поста губернатора Алтайского края, рассказал, почему принял такое решение.
Общаясь с журналистами, он подчеркнул, что это осознанное решение, принятое в связи с объявленным трендом на обновление управленческих кадров в стране.
Также губернатор добавил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке накануне, 29 мая.
Ожидается, что указ о сложении полномочий главы региона будет подписан президентом в течение сегодняшнего дня.
Комментарии
все НАРАБОТАЛСЯ
Ну чуть-чуть запоздали)
Без вранья даже уйти не может. Сказали уйти вот и ушел, иначе бы указом Путина сняли.
Интересно, посадят или сошлют?
Хоть немного отдохнёт от этого дурдом. Здоровья ему.