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Отставка Александра Карлина
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Что известно об отставном губернаторе Алтайского края Александре Карлине

, ИА "Амител"
Глава региона ушел в отставку 30 мая

Фото: Александра Черданцева

Пятый в постсоветской истории региона губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 30 мая, покинул кресло, которое занимал более 13 лет. Сообщение об этом официально появилось буквально несколько минут назад. Он возглавлял регион два срока как президентский назначенец, третий срок — как победитель всенародных выборов. На скорую руку напомним, кто такой Александр Карлин.

1
Кто такой Александр Карлин?

На момент отставки Александру Карлину 66 полных лет. 67 ему будет в конце октября. Он родился в алтайском селе Медведка в 1951 году. Там же учился в школе. Высшее образование получал в Свердловском юридическом институте. После института и почти до назначения губернатором он работал в органах юстиции. За 32 года он прошел путь от следователя прокуратуры Бийска и до статс-секретаря — первого замминистра юстиции РФ. В 2004 году возглавил новое подразделение администрации президента России — управление по вопросам государственной службы.

Хотите узнать больше, читайте справку ИА "Амител" .

2
Как и когда он стал губернатором?

В 2004 году выборы губернатора Алтайского края (тогда этот пост назывался глава администрации) выиграл артист Михаил Евдокимов. В августе 2005 он трагически погиб в автомобильной аварии. После этого решением президента на этот пост был назначен Александр Карлин.

В 2009 году, опять же решением президента (выборы губернаторов в то время были отменены), Карлин переназначен на этот пост.

К 2014-му в российскую политику всенародные выборы уже вернулись, и Карлин был переизбран на третий срок. Победил с большим отрывом, впрочем, серьезных конкурентов у него не было.

Следующие выборы губернатора должны были состояться в сентябре 2019 года.

3
Почему Александр Карлин занимал сразу два поста?

Александр Карлин на момент отставки занимал два высоких поста: губернатора и председателя правительства.

Про губернаторство мы рассказали выше. Должность председателя правительства появилась 1 января 2017 года. Ввел ее именно Карлин. И именно он решил, что эти два поста будет занимать один человек, хотя закон предполагал возможность разделения власти.

4
Что известно о личной жизни бывшего губернатора?

Да почти ничего. Он женат, имеет двух сыновей, внука. Его супруга — Галина Карлина, московский нотариус. О семье Александр Богданович никогда не рассказывает публично.

Но мы знаем, что он человек очень начитанный, эрудированный, умеет остро шутить, любит алтайскую природу, творчество алтайских писателей. В работе и с подчиненными очень тверд, всегда много и строго спрашивает. Карлин имеет отличную память и никогда не забывает чужих проступков.

5
Сколько он зарабатывал на своем посту?

В 2017 году он задекларировал доход в 6,9 млн рублей. Это почти на 3 млн рублей больше, чем годом ранее. Известно, что основную часть дохода глава региона получил по основному месту работы и от пенсионных начислений. В 2015 году его доход составил 5 миллионов рублей, в 2014 году — 5,74 миллиона рублей, в 2013 году – 3,257 миллиона рублей.

У него нет автомобилей, домов и квартир. В собственности только два гаражных бокса. Зато в пользовании была квартира (157,6 кв. м) и гостиничный номер (196,3 кв. м).

Супруга губернатора, в недавнем прошлом московский нотариус Галина Карлина, задекларировала доход в 203 тысячи рублей. Годом ранее она отчиталась о доходе в 4 млн 271 тысячу рублей. В 2015 году ее доход составил 19,7 млн рублей. У нее две большие квартиры, два земельных участка, жилой дом и два машино-места.

6
Почему Карлин ушел в отставку?

В целом у него всегда были довольно ровные публичные отношения с федеральной властью. Алтайский край не является регионом-донором, даже наоборот, здесь нет межэтнических и межконфессиональных конфликтов и подоплеки к ним, здесь нет сильной несистемной оппозиции — ничего стратегически важного для Кремля.

Он входил и входит в разные федеральные и сибирские советы и комиссии.

За годы губернаторства Карлин не получал общественного порицания со стороны федеральных властей, у него не было конфликтов с полпредством или другими губернаторами. Хотя регион традиционно на самых низких позициях в рейтингах социально-экономического развития.

Однако слухи о его отставке в последние пару лет появлялись нередко. Часто говорили, что его не снимают, потому что до сих пор не подобрали замену.

Осенью 2017 года прошла массовая отставка губернаторов. Посты покинули 11 глав. Тогда "Коммерсант" публиковал список губернаторов — претендентов на скорейшую отставку. Алтайский губернатор был в этом списке. В пресс-службе правительства тогда заявили, что всё это — очередной слух. Так и оказалось.

Но волна отставок продолжилась. После инаугурации президента в мае 2018 года свои посты покинули губернатор Магаданской области Владимир Печеный, глава Якутии Егор Борисов. И вот теперь один из последних губернаторов-долгожителей Александр Карлин.

7
Чем запомнился Александр Карлин?

Глава региона работал главным образом в трех направлениях: развитие сельского хозяйства, туризма и кластерный подход в социальной сфере (медицина, образование, туризм, биофармацевтика). Он активно продвигал эти темы и считал заслугой успехи в этих сферах.

Действительно, в последние годы регион, несмотря на погоду, собирал рекордный урожай. В туризме тоже есть успехи, хоть и не такие масштабные.

Многие оценивают его работу позитивно: регион почти не имел долгов, хоть и продолжает получать значительное количество дотаций из Москвы как дотационный регион. Край остается одним из самых небогатых, но при этом многих успехов и прорывов Алтай добился именно в эти последние годы.

Читайте также в сюжете: Отставка Александра Карлина
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2018 15:22
- гость -

У нас были выборы губернатора в 2014?

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30.05.2018 15:31
гость

Богатый губернатор - нищие жители! Не должно быть разрыва в доходах гос служащих и средней зп более чем в 5 раз!

0  0
30.05.2018 15:52
- гость -


30.05.2018 15:31
гость
Да где он богатый-то, из имущества два гаража всего. Ни квартиры, ни машины. Хорошо хоть с богатой женой повезло, а то с голоду бы помер в гараже.

0  0
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