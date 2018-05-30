Александр Карлин возглавил Алтайский край в 2005 году. После трагической смерти губернатора Михаила Евдокимова к кандидату "из Москвы" на роль главы региона отнеслись настороженно. Не все верили, что Александр Богданович "у нас" надолго. А зря. Получилось, что на 13 лет. За эти годы на Алтае под руководством Карлина воплотили в жизнь немало проектов. Подробнее в материале Amic.ru.
Кластерный подход
Впервые о кластерном подходе развития заговорили при Карлине. Тогда, в 2009 году, это звучало еще несколько экзотично. Барнаульцы не понимали, о чем речь, как это будет выглядеть и тем более как это будет реализовано.
Сегодня в регионе существует медицинский кластер, куда входит краевая клиническая больница, перинатальный центр, онкологический диспансер, городская больница №5, краевой госпиталь для ветеранов войн, федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Что касается образовательных кластеров, то такая форма реализуется не только в городах, но и в сельской местности. За годы правления Карлина на развитие образования было направлено свыше 175,5 млрд рублей.
Построено, реконструировано и отремонтировано более тысячи образовательных объектов.
Также десять лет назад впервые на Алтае в селе Новотырышкино прошел первый управленческий форум "Алтай. Точки Роста". Это единственный в России управленческий форум, который готовит талантливых управленцев для создания прогрессивной команды страны. Первый форум прошел десять лет назад. В 2018-ом году участие в мероприятии примут 1500 человек из 20 стран и 50 регионов Российской Федерации.
За время работы Александра Карлина были реконструированы концертный зал "Сибирь", краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина, Государственная филармония Алтайского края, обновлен театр музыкальной комедии, Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова.
Среди новых объектов — комплекс "Победа" в Барнауле, спортивный центр с плавательным бассейном в Новоалтайске, физкультурно-спортивный комплекс "Юбилейный" в Рубцовске, спортивный комплекс с плавательным бассейном "Заря" в Бийске, футбольные поля с искусственным покрытием в Бийске, Новоалтайске, Алейске, Белокурихе, Рубцовске, Яровом — всего в крае работает 5,1 тыс. спортивных сооружений.
В Барнауле открыли уникальный гребной канал стоимостью 240 млн.
Пожалуй, Алтайский край стал лидером по количеству губернаторских программ, которые реализовали в регионе.
Одна из самых масштабных и освещаемых в СМИ программа, которая была приурочена к 75-летию региона. Тогда на территории края ввели в эксплуатацию 75 особо значимых объектов: в каждом сельском районе и малых городах края на сумму более 6,6 млрд рублей.
Инициатива получила продолжение. Уже к следующему юбилею было объявлено о начале следующей программы "80х80". Смысл тот же: построить и реконструировать 80 объектов на сумму 14 млрд рублей.
И в мае 2018 года Александр Карлин объявил о старте программы "85х85".
Кроме того, по губернаторской программе "Строительство, реконструкция и модернизация 100 молочных и 100 мясных комплексов и ферм" (программа "100+100") было построено, реконструировано и модернизировано 354 животноводческих объекта.
А еще в 2012 году (срок окончания программы — 2020-й год) началась программа "Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края". На ее реализацию за восемь лет работы должно быть направлено 521,8 млн рублей.
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