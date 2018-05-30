От Райфикешта до Евдокимова: кто руководил Алтайским краем до Карлина

Сегодня о своей отставке объявил губернатор Алтайского края Александр Карлин. В новейшей российской истории он стал пятым по счету руководителем региона. Портал Amic.ru предлагает вспомнить всех предшественников Карлина на этом посту. При этом есть смысл "поднять" и советский период, начиная с 1937 года, когда Алтайский край стал "независимой" административно-территориальной единицей.

Должность, аналогичная губернаторской, в эпоху СССР звучала как "первый секретарь краевого комитета партии". Итак, этот пост за 54 года занимали 10 человек. Рекорд по продолжительности нахождения на этой должности у Александра Георгиева — 15 лет. Именно на его эпоху пришлись основные достижения Алтайского края в советский период. Нельзя не отметить также Николая Беляева и Николая Аксенова, немало сделавших для своего региона.

Итак, вот полный список персеков крайкома: Леонид Гусев (1937-1939), Афанасий Андриенко (1939-1940), Вячеслав Лобков (1940-1943), Николай Беляев (1943-1955), Константин Пысин (1955-1961), Александр Георгиев (1961-1976), Николай Аксенов (1976-1985), Филипп Попов (1985-1990), Алексей Кулешов (1990), Виталий Сафронов (1990-1991).

После распада СССР в Алтайском крае появляется должность главы администрации региона. Первым в новейшей истории эту должность получил Владимир Райфикешт в 1991 году.

Он родился в 1951 году в селе Повалиха Первомайского района. В 1973 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном". В 1973-1975 служил в Вооружённых силах, затем работал в сельском хозяйстве края. В 1990—1993 годах был народным депутатом РСФСР. В октябре 1991 — марте 1994 — глава администрации (губернатор) Алтайского края. В 1994-1997 — директор АОЗТ "Логовское". В 1997-1999 — полномочный представитель президента России в Алтайском крае. В 1999-2003 — председатель РОО "Алтайский краевой общественный комитет по защите прав и свобод человека". Был председателем Алтайской краевой организации Союза правых сил (до 2003). С апреля 2003 работал в филиале ОАО "ФСК ЕЭС" — "Межсистемные электрические сети Сибири". С 1 августа 2006 — и. о. генерального директора, затем генеральный директор ОАО "МРСК Сибири" (до декабря 2007). С января 2008 — советник руководителя Федеральной сетевой компании.

Есть мнение, что Владимир Райфикешт не был готов к руководству краем. Его назначили губернатором на демократической волне, осенью 1991 года, после провала августовского путча. Райфикешт работал директором совхоза, в 1990 году его избрали народным депутатом РСФСР, на съездах он всегда поддерживал инициативы президента. Вскоре в стране началась так называемая радикальная экономическая реформа – переход к рыночной экономике. Либерализация цен, приватизация сопровождались дикой инфляцией, падением объемов производства, ростом безработицы. Кстати, по темпам проведения реформ Алтайский край находился среди лидеров в России.

Следующим губернатором в 1994 году стал Лев Коршунов.

Он родился 13 февраля 1946 года в Иркутске. Окончил Алтайский политехнический институт в 1970 году по специальности "инженер-строитель" и Московский инженерно-экономический институт в 1976 году по специальности "инженер-экономист". В 1970-1977 годах работал в Барнаульском строительном управлении треста "Алтайпромстрой". Был мастером, прорабом, начальником отдела. В 1977-83 — главный инженер строительного управления "Алтайкоксохим". В 1983-84 был секретарем парткома этого стройуправления. В 1987 — 91 — председатель Рубцовского горсовета. В 1990 — 91 — заместитель главы администрации города. В 1990 был избран народным депутатом РСФСР. С 1991 по 1993 — первый заместитель главы администрации края. 20 января 1994 был назначен главой администрации Алтайского края. С января по декабрь 1996 — член Совета Федерации по должности. В 1996 году баллотировался на пост главы администрации края. 1 декабря проиграл выборы. Позднее был ректором, а затем президентом АлтГТУ. Кроме того, возглавлял Общественную палату региона.

Во время губернаторства Коршунова начались многомесячные задержки выплаты пенсий и зарплаты бюджетникам. Если в начале реформ алтайская экономика по инерции еще работала, то вскоре оказалось, что в условиях рынка ее структура была одной из самых уязвимых. Алтайский край был глубоко дотационным регионом. Но если сегодня величина трансферта из федерального бюджета рассчитывается по прописанной в законодательстве методике, то в середине 90-х годов администрации приходилось буквально с боем выбивать деньги в Москве. Благодаря хорошим отношениям с тогдашним премьером Виктором Черномырдиным Коршунов добился принятия постановления правительства "О мерах государственной поддержки в преодолении депрессивных явлений в экономике Алтайского края". Документ, в частности, предписывал Минфину "до принятия федерального закона о государственных минимальных социальных стандартах ежегодно определять объем финансовой поддержки Алтайского края из федерального бюджета, учитывая специфику и особенности кризисного состояния его экономики".

Третьим по счету губернатором Алтайского края стал Александр Суриков в 1996 году. Он находился у власти 8 лет, до недавнего времени являясь рекордсменом по этому показателю.

Суриков родился 15 августа 1940 года в Мурманске. Трудовую деятельность начал в 1957 году на строительстве Куйбышевской ГЭС. В 1966 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В том же году переехал на Алтай. Работал в Завьяловском дорожно-строительном управлении. В 1969 году назначен на должность начальника дорожно-строительного управления в Алейске, а в 1976 году — начальником объединения "Алтайавтодор". В 1990 году его избрали генеральным директором строительно-промышленного концерна "Алтайстрой".

В августе 1991 года Суриков становится председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов. В 1994 году его избирают депутатом, а затем — председателем краевого Законодательного Собрания. В 1996 году он переизбирается на эту должность. 1 декабря 1996 года Сурикова избрали главой администрации Алтайского края, а в марте 2000 года переизбрали на эту должность. После того, как Суриков проиграл выборы Михаилу Евдокимову в 2004 году, он работал помощником полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Позднее стал послом РФ в Белоруссии.

С этим человеком связано очень много в истории Алтая. Некогда Суриков считался "красным губернатором". Чуть позже — "разумный сторонник" политики президента Путина. Всегда — крепкий и авторитетный хозяйственник, который, однако, проиграл свои третьи губернаторские выборы. За приход этого политика на пост главы администрации в 1996 году буквально дрались левые силы на Алтае. И он победил тогда действующего губернатора Льва Коршунова с небольшим преимуществом в 3%. Он со своей командой вытащил край из той пропасти, в которую его завели так называемые "демократы". На второй срок Сурикова избрали за явным преимуществом — почти 80% избирателей. Тем не менее социально-экономическая ситуация в крае по сравнению с другими регионами оставляла желать лучшего, учитывая то, что на Алтае нет отраслей, позволяющих смягчать социальные удары свехприбылями монопольных производств. Проблемы сельского хозяйства типичны для всех аграрных регионов. В последнее время, как и большинство губернаторов, Александр Суриков сделал ставку на "Единую Россию". Он отошел от левых сил. Последние годы губернаторства Александра Сурикова не продвинули край в социально-экономическом развитии. Конечно, ряд показателей были удовлетворительными, некоторые даже можно назвать успешными, но тем не менее такого хорошего резкого шага вперед, который сделали наши соседи – Кемеровская, Новосибирская, Томская и Омская области, в Алтайском крае не было.

Следующим губернатором в 2004 году во многом сенсационно стал Михаил Евдокимов.

Он родился 6 декабря 1957 года в городе Сталинске (ныне Новокузнецк) Кемеровской области. У Евдокимова шесть братьев и сестер. В 1958 году семья переехала в село Верх-Обское Смоленского района Алтайского края. По окончании школы Михаил Евдокимов учился в Барнауле в культпросветучилище на отделении балалаечников, затем работал шлифовщиком на Алтайском моторном заводе, администратором в столовой. Служил в армии в Нижнем Тагиле. В 1978—1979 годах занимал должность художественного руководителя сельского Дома культуры в селе Усть-Катунь Смоленского района Алтайского края. В 1979 году поступил в Новосибирский институт торговли, был капитаном команды КВН. В 1981 году бросил учебу и уехал в Москву, за что был отчислен из института. Впоследствии, в 2000-х годах, все же окончил институт торговли, к тому времени переименованный в Сибирский университет потребительской кооперации (специальность — "экономика и управление на предприятии").

Избрание Евдокимова было отчасти случайным. Он выиграл во втором туре у Сурикова, которому до победы в первом не хватило всего 3%, полученных его однофамильцем, также допущенным до выборов. Уже в первые 3 месяца избрания стало ясно, что у Евдокимова не очень складываются отношения с Кремлем и с представительством Сибирского федерального округа. В июле 2004 года администрации пришлось фиксировать падение производства на наиболее крупных промышленных предприятиях края. В конце июля губернатор представил программу выхода региона из экономического кризиса. В докладе утверждалось, что в Алтайском крае имеются собственные запасы угля и даже нефти, которые могут решить многие проблемы экономически депрессивного Алтайского края. 3 ноября 2004 года Евдокимов отказался подписать принятый крайсоветом закон о повышении зарплаты региональных чиновников. Евдокимов и его команда оказались заложниками созданной ими же ситуации. Приходилось делать все новые ходы. Мнения о деятельности губернатора расходятся. Некоторые считают, что Евдокимов не смог организовать процесс управления краем. По мнению других, губернатор рушил финансовые цепочки структур, ворующих федеральные деньги, за это и поплатился. Законодатели Алтайского края вынесли вотум недоверия Михаилу Евдокимову. За отставку губернатора проголосовали 46 депутатов, 5 – против. В марте 2005 года главы 49 из 72 муниципальных образований Алтайского края направили в администрацию президента России письмо, в котором высказались за отставку губернатора. В своем обращении главы городов и районов края отмечали, что поддерживают ранее распространенное обращение краевого Совета народных депутатов к главе администрации края Евдокимову, в котором исполнение губернатором своих обязанностей признается ненадлежащим. Сам Евдокимов утверждал, что полностью справлялся со своими обязанностями, руководил регионом хорошо и просто не вписался в бюрократическую систему края.

11 мая 2005 года губернатор предложил всем своим заместителям и главам комитетов и управлений администрации подать в отставку. Так он отреагировал на действия крайсовета, дважды признававшего работу администрации неудовлетворительной. Большинство членов его команды написали заявления об уходе.

Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в результате ДТП. Мнения о его смерти также расходятся: кто-то считает эту аварию подстроенной с целью убрать губернатора с поста, кто-то — случайной и не усматривает в ней злого умысла.

....Эпоху Александра Карлина, вместившую в себя 13 лет, оценивать, наверное, все же по горячим следам несколько преждевременно.