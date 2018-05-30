Отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина была давно решенным вопросом. Но заменить его было некем. Так прокомментировал порталу Amic.ru новость об уходе главы региона, появившуюся в среду, 30 мая, политтехнолог Константин Лукин.
"Отставка Карлина — это был давно решенный вопрос. Но не было замены. Окно возможности открылось после назначения нового правительства. Появились свободные люди в виде министров, замминистров, которым надо трудоустраиваться. Их опыт можно и нужно использовать на других территориях", — прокомментировал Константин Лукин.
По его словам, подобная ситуация была не только в Алтайском крае. И отставки в регионах будут еще.
По слухам, на этот пост может быть назначен замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, главный государственный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис.
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Лукин уверен, что если так и будет, то Чибис сможет победить на выборах и стать главой региона. Выборы, скорее всего, состоятся в сентябре 2018 года.
Комментарии
На Алтае Чибис. На Алтае Чибис?
Окно возможности открылось после назначения нового правительства. Появились свободные люди в виде министров, замминистров, которым надо трудоустраиваться.
значит на кормление варяга нам пришлют ))
Уффф! Дождались! Хуже, был только Суриков! Для жителей края, нужно сделать выходным днем. 1 июня - День освобождения Алтайского края!!
Туибис на алтае.
Чибисов им захотелось... Орнитологи...
Я очень рад! Позовчера писал на сайт президента о вырубке ленточного бора на Алтае, о самой низкой зп в регионе, о том что сам он в крае не появляется- москвич этакий. И вот подалуйста, новость! Надеюсь с новым губернатором жизнь у нас действительно, а не на словах станет лучше!
Их опыт можно и нужно использовать на других территориях",
То есть понаворовали в правительстве, теперь опыт в регионах закрепят-здесь воровать будут? Если они там не нужны, то тут они на фига не нужны.
Господи, только не Чибис!!!!