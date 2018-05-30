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Отставка вместо чумы: как Карлин прощался с правительством Алтайского края

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Репортаж с последнего обращения губернатора к своим заместителям

Фото: администрация Алтайского края 

Очередное заседание правительства Алтайского края, посвященное теме борьбы с африканской чумой свиней, должно было состояться в среду, 30 мая, в 10.00 утра. Однако еще во вторник пресс-служба главы региона отменила все мероприятия с участием Александра Карлина. Причем произошло это на фоне слухов о том, что до конца недели глава региона напишет заявление об отставке. В среду заседание снова отменили и слухи стали расходиться в журналистской среде быстрее, чем трещины в Нагорном парке Барнаула. В итоге общение главы региона с заместителями перенесли на 15.00, но все понимали, что час "икс" близок.

За полчаса в администрации стояла гробовая тишина. Даже охранник на входе с каменным лицом намекал, что заседание будет иметь историческое значение. В коридорах и кабинетах также отсутствовали люди, как после апокалипсиса. Источники в правительстве сообщали, что Карлин собрал всех в большом актовом зале и прощался. Журналисты же вынуждены были полчаса ожидать официального заявления Карлина, при этом в некоторых СМИ отставку называли свершившимся фактом. Также самой популярной темой был кандидат, который придет на смену Александру Карлину.

За 5 минут в пустой малый зал правительства стали заходить первые министры, среди которых был Николай Чиняков, Андрей Щукин и Надежда Капура. Необычайно возбужденным был Александр Романенко, который о чем-то увлеченно говорил с министрами. Помимо первых заместителей и министров, в зале были журналисты. Ровно в 15.00 в зал вошел Александр Карлин, по грустному виду которого было понятно, что разговор будет эмоциональным и тяжелым. Голос главы региона дрожал, и он едва сдерживал слезы. 

"Вчера в Москве я обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой о моей отставке. Это добровольное и осознанное решение. По инициативе президента сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В первую очередь речь идет об исполнительной ветви. Теперь в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация, обновление состава высших должностных лиц субъектов страны. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться с вышеуказанным заявлением об отставке. Я благодарен руководству страны за оказанное мне доверие дважды – в 2005 и 2009 годах", — сообщил Александр Карлин министрам, которые от неожиданности его ухода даже отводили глаза в сторону.

Обращение все еще губернатора Алтайского края длилось около 5 минут. Он сообщил, что документ о назначении врио главы региона будет подписан Владимиром Путиным в течение дня. Александр Карлин в завершении своего выступления поблагодарил органы законодательной и исполнительной власти за совместную продуктивную работу. Выборы же состоятся осенью 2018 года.

"Край имеет очень четкие и внятные перспективы. Мы имеем пакет документов стратегического планирования, целый ряд программ развития нашего региона. Я абсолютно убежден в том, что глава государства наделит полномочиями врио губернатора Алтайского края достойного профессионала, который с полной ответственностью, эффективно будет исполнять свои обязанности", — заключил Александр Карлин.

После этого журналистов попросили удалиться из зала заседания. Губернатор же остался с министрами наедине, видимо, обсуждать будущие месяцы, которые им придется провести с новым начальником. В кулуарах правительства уже называют очевидного кандидата — замминистра ЖКХ и строительства Андрея Чибиса, который приезжал осенью прошлого года в Барнаул.

В любом случае теперь стоит ждать новостей из Москвы. Ясно одно: Алтайский край на пороге больших перемен. Судя по реакции правительства края, впереди их ждут тяжелые месяцы работы.

Читайте также в сюжете: Отставка Александра Карлина
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

30.05.2018 16:14
- гость -

О_о Чу? Можно вискарика на радостях штоле?

0  0
30.05.2018 16:27
- гость -

если есть на свете Рай, это наш Алтайский край (с)

0  0
30.05.2018 16:49
- гость -

следующий будет еще хуже, всегда так

0  0
30.05.2018 16:51
Горожанка

Эх, Александр Богданович, Александр Богданович... Какое обновление??? О чем Вы? Эти твари просто "дожали", а Вы не стали сопротивляться, поскольку, есть примеры...Край - Ваше детище, пусть не совсем благополучное, но, по крайней мере, любимое. Искренне жаль, и, спасибо, за труд!

0  0
30.05.2018 16:55
- гость -

Вся его деятельность на посту губернатора, сплошное стратегическое планирование, прощай карлин!

0  0
30.05.2018 17:03
о чибисе

Кстати, Чибис засветился еще и в крупных скандалах, когда он был советником губернатора Рязанской области. Так одновременно с этим Чибис официально числился помощником депутата Государственной Думы Павла Семенова, тесно связанного с руководством Юганскнефтегаза – скандально известной «дочки» «Юкоса».

Так же Чибис отличился еще и созданием Рязанской ипотечной корпорации. Учитывая, что без «отката» в Рязани мало что делается, в СМИ писали, что ипотечный проект являлся инструментом обогащения советников губернатора. Иными словами, Чибис мог брать «откаты».

0  0
30.05.2018 17:04
- гость -

Достигнув зияющих экономических высот, привёл край в первую пятёрку стремительно развивающихся регионов РФ, губернатор Алтайского края Александр Карлин уходит, в "расширяющееся пространство свободы"... А вот смог ли он нажить за 13 лет виллу на Лазурном берегу или на Адриатике, это возможно узнаем несколько позже

0  0
30.05.2018 17:04
о чибисе

Где бы ни выступал Андрей Владимирович, везде и всюду, со всех трибун он не устает повторять, что сфера ЖКХ стала более «современной, удобной и клиентоориентированной». Но вот что странно: почти каждое выступление Андрея Владимировича — это, по сути, знак беды. Судите сами.

7 декабря 2015 года чиновник выступает на III Национальном конгрессе «Современные подходы к модернизации и управлению жилищно-коммунальным хозяйством в России», где произносит те же, уже набившие оскомину, слова о «современном, безопасном и клиентоориентированном» ЖКХ. Однако не успевает он сойти с трибуны, как в Москве буквально в эти же минуты происходит жуткая история. Под обломками рухнувшего на Ленинградском проспекте балкона погибает пожилой человек.

0  0
30.05.2018 17:09
- гость -

На его место придёт такой хапуга, что Карлин против него что плотник против столяра. Почему сюда прутся командировочные? Пошли бы они все...

0  0
30.05.2018 17:22
- гость -

Дрожащий голос,чуть не плакал.....это он ещё комменты не читал от благодарных, в кавычках ,жителей....

0  0
30.05.2018 17:23
- гость -

Ну наконец то это свершилось

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