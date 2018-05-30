Фото: администрация Алтайского края
Очередное заседание правительства Алтайского края, посвященное теме борьбы с африканской чумой свиней, должно было состояться в среду, 30 мая, в 10.00 утра. Однако еще во вторник пресс-служба главы региона отменила все мероприятия с участием Александра Карлина. Причем произошло это на фоне слухов о том, что до конца недели глава региона напишет заявление об отставке. В среду заседание снова отменили и слухи стали расходиться в журналистской среде быстрее, чем трещины в Нагорном парке Барнаула. В итоге общение главы региона с заместителями перенесли на 15.00, но все понимали, что час "икс" близок.
За полчаса в администрации стояла гробовая тишина. Даже охранник на входе с каменным лицом намекал, что заседание будет иметь историческое значение. В коридорах и кабинетах также отсутствовали люди, как после апокалипсиса. Источники в правительстве сообщали, что Карлин собрал всех в большом актовом зале и прощался. Журналисты же вынуждены были полчаса ожидать официального заявления Карлина, при этом в некоторых СМИ отставку называли свершившимся фактом. Также самой популярной темой был кандидат, который придет на смену Александру Карлину.
За 5 минут в пустой малый зал правительства стали заходить первые министры, среди которых был Николай Чиняков, Андрей Щукин и Надежда Капура. Необычайно возбужденным был Александр Романенко, который о чем-то увлеченно говорил с министрами. Помимо первых заместителей и министров, в зале были журналисты. Ровно в 15.00 в зал вошел Александр Карлин, по грустному виду которого было понятно, что разговор будет эмоциональным и тяжелым. Голос главы региона дрожал, и он едва сдерживал слезы.
"Вчера в Москве я обратился с личным письменным заявлением к Владимиру Путину с просьбой о моей отставке. Это добровольное и осознанное решение. По инициативе президента сейчас в стране проводится существенное обновление состава органов государственной власти. В первую очередь речь идет об исполнительной ветви. Теперь в обновленном составе работает правительство России, активно ведется ротация, обновление состава высших должностных лиц субъектов страны. В этой ситуации я счел для себя правильным и своевременным обратиться с вышеуказанным заявлением об отставке. Я благодарен руководству страны за оказанное мне доверие дважды – в 2005 и 2009 годах", — сообщил Александр Карлин министрам, которые от неожиданности его ухода даже отводили глаза в сторону.
Обращение все еще губернатора Алтайского края длилось около 5 минут. Он сообщил, что документ о назначении врио главы региона будет подписан Владимиром Путиным в течение дня. Александр Карлин в завершении своего выступления поблагодарил органы законодательной и исполнительной власти за совместную продуктивную работу. Выборы же состоятся осенью 2018 года.
"Край имеет очень четкие и внятные перспективы. Мы имеем пакет документов стратегического планирования, целый ряд программ развития нашего региона. Я абсолютно убежден в том, что глава государства наделит полномочиями врио губернатора Алтайского края достойного профессионала, который с полной ответственностью, эффективно будет исполнять свои обязанности", — заключил Александр Карлин.
После этого журналистов попросили удалиться из зала заседания. Губернатор же остался с министрами наедине, видимо, обсуждать будущие месяцы, которые им придется провести с новым начальником. В кулуарах правительства уже называют очевидного кандидата — замминистра ЖКХ и строительства Андрея Чибиса, который приезжал осенью прошлого года в Барнаул.
В любом случае теперь стоит ждать новостей из Москвы. Ясно одно: Алтайский край на пороге больших перемен. Судя по реакции правительства края, впереди их ждут тяжелые месяцы работы.
Комментарии
О_о Чу? Можно вискарика на радостях штоле?
если есть на свете Рай, это наш Алтайский край (с)
следующий будет еще хуже, всегда так
Эх, Александр Богданович, Александр Богданович... Какое обновление??? О чем Вы? Эти твари просто "дожали", а Вы не стали сопротивляться, поскольку, есть примеры...Край - Ваше детище, пусть не совсем благополучное, но, по крайней мере, любимое. Искренне жаль, и, спасибо, за труд!
Вся его деятельность на посту губернатора, сплошное стратегическое планирование, прощай карлин!
Кстати, Чибис засветился еще и в крупных скандалах, когда он был советником губернатора Рязанской области. Так одновременно с этим Чибис официально числился помощником депутата Государственной Думы Павла Семенова, тесно связанного с руководством Юганскнефтегаза – скандально известной «дочки» «Юкоса».
Так же Чибис отличился еще и созданием Рязанской ипотечной корпорации. Учитывая, что без «отката» в Рязани мало что делается, в СМИ писали, что ипотечный проект являлся инструментом обогащения советников губернатора. Иными словами, Чибис мог брать «откаты».
Достигнув зияющих экономических высот, привёл край в первую пятёрку стремительно развивающихся регионов РФ, губернатор Алтайского края Александр Карлин уходит, в "расширяющееся пространство свободы"... А вот смог ли он нажить за 13 лет виллу на Лазурном берегу или на Адриатике, это возможно узнаем несколько позже
Где бы ни выступал Андрей Владимирович, везде и всюду, со всех трибун он не устает повторять, что сфера ЖКХ стала более «современной, удобной и клиентоориентированной». Но вот что странно: почти каждое выступление Андрея Владимировича — это, по сути, знак беды. Судите сами.
7 декабря 2015 года чиновник выступает на III Национальном конгрессе «Современные подходы к модернизации и управлению жилищно-коммунальным хозяйством в России», где произносит те же, уже набившие оскомину, слова о «современном, безопасном и клиентоориентированном» ЖКХ. Однако не успевает он сойти с трибуны, как в Москве буквально в эти же минуты происходит жуткая история. Под обломками рухнувшего на Ленинградском проспекте балкона погибает пожилой человек.
На его место придёт такой хапуга, что Карлин против него что плотник против столяра. Почему сюда прутся командировочные? Пошли бы они все...
Дрожащий голос,чуть не плакал.....это он ещё комменты не читал от благодарных, в кавычках ,жителей....
Ну наконец то это свершилось