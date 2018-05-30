Продавцов дипломных работ предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей

Члены Комитета Совета Федерации по экономической политике поддержали законопроект Минобрнауки, предлагающий считать административным правонарушением все рекламные предложения по написанию курсовых и дипломных работ, пишет "Парламентская газета".
Частных лиц за такую рекламу предлагается штрафовать на сумму от 2 до 2,5 тыс. рублей. С юридических лиц за подобное правонарушение взыщут от 100 до 500 тысяч рублей.
Замминистра образования Павел Зенкович пояснил, что поправки предлагается внести в законы о рекламе и об образовании. Административными правонарушениями будут считаться размещенные в интернете объявления с предложениями скачать готовую или написать на заказ дипломную или курсовую работу, а также диссертацию.
"Вопрос, что называется, наболел. Рекламу подобных услуг можно встретить на каждом углу, пора вводить ответственность. В целом же закон направлен на борьбу со списыванием и плагиатом", — пояснил Зенкович.
Глава Комитета палаты Дмитрий Мезенцев, в свою очередь, напомнил о важности качества образования.
"Будем надеяться, что инициатива поспособствует тому, что в народное хозяйство будут приходить квалифицированные кадры", — добавил сенатор.
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