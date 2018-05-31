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Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара

, ИА "Амител"
Оказать посильную помощь может любой желающий

Маленькому Вите нужен уютный дом, где бы он мог расти в тепле и уюте. А сегодня он дышит гарью и температурит, потому что простыл от сквозняков, гуляющих по полусгоревшему дому. Чтобы мальчик больше не болел, фонд "Облака" помогает семье Елены восстановить дом, пострадавший от пожара.

Елена стоит под дождем и смотрит с печалью в глазах на дом, в который вложила столько сил. Шесть лет создавала в нем уют, по крупицам, на те крохи, что удавалось зарабатывать. А сегодня это обгоревшие стены да сквозняк, гуляющий между ними.

Но больше не о пострадавшем в огне доме в этот момент думает женщина, а о маленьком Вите. Ему четыре годика. В тот страшный день он говорил маме: "Смотри, у нас крыша горит". Но он, маленький, так и не понял, какая беда обрушилась на их семью. 

Третье апреля… Тот день Елена запомнит надолго. Тогда ее семья могла бы не проснуться. Утром Елена собиралась на работу. Она встала пораньше и пошла на кухню, чтобы разогреть Вите молоко. В какой-то момент женщина посмотрела в окно и увидела яркую вспышку на столбе – произошло замыкание. А потом началось страшное – загорелся дом. Секунда замешательства – и вот Елена со скоростью света выносит на улицу маленького сыночка, вызывает пожарных, собирает документы и то, что можно успеть спасти. 

"Не представляю, что бы случилось, если бы я утром не вставала на работу. Мы бы все угорели, — говорит Елена. – Видимо, Бог уберег! Главное, что все остались живы!"

Да, они остались живы. И это большое счастье! Но семья потеряла в этом пожаре, которому они не были виной, очень много. Когда представители фонда "Облака" пришли к Елене, она сидела на полу и перебирала вещи, которые принесли неравнодушные к ее беде люди. Кухонька да еще пара маленьких комнат – вот что осталось от большого дома. Но и они пострадали от воды – вся мебель покорежена, обои ободраны. В остальных комнатах сгорело все. То, что было когда-то мебелью, превратилось в груду хлама в центре двора.

Пусть вход в выгоревшую часть старательно загорожен, но холод проникает в дом. И вот маленький Витя снова болеет. Нездоровый румянец на щеках у мальчика. Видно, что он температурит и в такой обстановке вряд ли выздоровеет. Мама попросила не фотографировать сыночка, чтобы не разбудить.

Дом нужно за лето приводить в порядок. Хотя, если лето будет холодным, то мальчик так и не выберется из постоянных простуд…

Елене уже 42 года. Витенька – ее нежданное счастье. Первый муж Елены умер больше 20 лет назад. От брака не осталось детей. Семью заводить снова она и не думала, жила со старенькой мамой в деревне. Но спустя много лет судьба подарила ей сыночка.

Теперь для Елены главное — сделать все, чтобы ее сын рос в тепле и уюте. Но сделать это крайне сложно. Сейчас Елена не может работать, так как нужно сидеть с Витенькой – его не с кем оставить, в очередь в детский сад встать не успела. Поэтому женщине очень нужна поддержка!

"Мы приняли решение всей командой помочь семье справиться с сильнейшей материальной нуждой и выделить продуктовые наборы, чтобы родители могли прокормить не только маленького ребенка, но и самих себя. Также мы поможем с консультацией высококвалифицированного педиатра для маленького мальчика. Социальный помощник фонда поможет сделать ходатайство семье, чтобы Витя получил место в детском саду. Так мама сможет выйти на работу. Пока Елена работала, они с мужем по очереди сидели с сыном и не ставили его в очередь в садик. Когда в семье работают два родителя, то экономическое состояние сразу улучшается. И мы решили помочь семье восстановить дом, сколько бы времени на это ни понадобилось у команды фонда. А именно — начать с восстановления электрической проводки дома и с создания небольшой маленькой комнаты для Вити", — рассказали в благотворительном фонде "Облака".

Команда фонда "Облака" помогает семье и собирает 38 тысяч рублей. В эту сумму входит:

- 8 000 рублей на продуктовые наборы на 2 месяца;

- 15 000 рублей на восстановление проводки по всему дому; 

- 7 800 рублей на восстановление стен и пола в детской комнате ребенка;

- оставшиеся средства семья планирует заплатить частично строителям, а частично своими силами и силами волонтеров восстанавливать дом. 

При обращении в фонд Елена получила продуктовую помощь, а также получает помощь юриста. Также женщине уже привезли ковры и кухонную утварь.

Уже удалось собрать 3 520 рублей, осталось к сбору 34 480 рублей. 

Перевод можно сделать целевым и написать SMS "помогаю Елене". Эти средства так нужны семье для начала восстановления дома. Выберите удобный для вас формат пожертвования и сделайте это прямо сейчас, чтобы успеть за лето восстановить дом семьи:

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
- по номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А. 
- на расчетный счет фонда "ОБЛАКА": р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774; 
- отправив SMS с телефона на короткий номер 3434. Текст сообщения: "Облака" и через пробел сумма пожертвования. Например, "Облака 50" . Сумма пожертвования списывается с баланса телефона. Стоимость отправки SMS согласно тарифу вашего оператора. 

Отчет о поступивших средствах можно увидеть в группе ВК

Любой желающий помочь семье может самостоятельно привезти строительные материалы, а также оказать волонтерскую помощь в ремонте. Познакомиться с семьей, чтобы оказать ей помощь, узнать дополнительную информацию о программе помощи можно по телефону и лично в фонде "ОБЛАКА".

Тел.: 8 (3852) 590-180
г. Барнаул, ул. Горького, 45, правое крыло
График работы фонда: будни с 9:00 до 18:00, суббота с 11:00 до 17:00
Написать письмо с предложением о помощи: pleshkova@fondoblaka.com
http://fondoblaka.com/
https://www.instagram.com/fond_oblaka/
https://vk.com/fond_oblaka

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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