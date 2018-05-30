Фото: Екатерина Смолихина
Губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил о своей отставке в среду, 30 мая. Соответствующее заявление экс-глава сделал в ходе заседания регионального правительства.
Каким было правление губернатора последние несколько лет, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
Ушёл в отставку чтобы снова быть переназначенным. Ведь Алтайский край - лидер развития, экономика процветает, доходы населения растут, бюджет профицитный, население увеличивается, частный бизнес процветает и все люди испытывают невообразимую уверенность в завтрашнем дне!!! Ура товарищи!!!
слава богу.может другой придет наведет порядок в крае и о нас детях войны вспомнит.