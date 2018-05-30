Двое жителей Шипуновского района приговорены к реальным срокам по обвинению в вымогательстве денег, сообщает прокуратура Алтайского края.
Установлено, что в 2016 году подсудимые, договорившись между собой, решили похитить деньги своих односельчан, занимающихся ведением фермерского хозяйства.
"В течение двух месяцев осужденные требовали под угрозой применения насилия к потерпевшим, их семьям и уничтожения их имущества передать им денежные средства, выступая якобы от имени кредиторов потерпевших по полученным обманным путем подложным документам. При этом один из осужденных требовал сумму 450 000 рублей, а второй почти 1 500 000 рублей. Один из них представлялся криминальным авторитетом — "смотрящим" по району", — говорится в сообщении прокуратуры.
При передаче части денег мужчины были задержаны и заключены под стражу.
Оба обвиняемых осуждены на 7 и 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу.
Комментарии
Ну теперь будет смотрящий за бараком, жаль что фермеры втихую мразей не завалили,