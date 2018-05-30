Выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года

Выборы губернатора Алтайского края должны состояться в единый день голосования, 9 сентября 2018 года. Такое решение предстоит принять депутатам краевого парламента, сообщили в избирательной комиссии региона.
"Выборы губернатора региона должны быть назначены на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания не позднее 10 июня 2018 года", — прокомментировала председатель избиркома Ирина Акимова.
Единый день голосования в 2018 году будет 9 сентября. Скорее всего, именно на этот день депутаты и назначат выборы.
О том, что выборы пройдут в сентябре, сообщил и сам глава региона Александр Карлин, объявляя о своей отставке.
Срок полномочий Карлина истекал в сентябре 2019 года. Он был избран на этот пост в 2014 году. Это был его третий срок. Возглавил регион он в 2005 году по назначению президента, второй срок отработал так же по назначению президента.
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