Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"В связи с заявлением Губернатора Алтайского края Карлина А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю: принять отставку Губернатора Алтайского края Карлина A.Б. по собственному желанию", — говорится в документе.
Напомним, что о своем уходе с должности главы Алтайского края Карлин объявил 30 мая. Он рассказал, что принял решение осознанно и в контексте выбранного в стране тренда на обновление управленческих кадров.
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Прошение об отставке он подал 29 мая.
Во главе Алтайского края Александр Карлин находился почти 13 лет — с августа 2005 года.
Выборы губернатора в регионе, как ожидается, состоятся 9 сентября текущего года.
Комментарии
Я ему то что - он в Москве жить будет.
прощай прощай прощай и НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ! хорошие новости есть маленький шанс на улучшение!!!!
А чибис перелётная птица или нет? А то опять вахтовик будет краем управлять
А чибис перелётная птица или нет? А то опять вахтовик будет краем управлять
Почти вахтовик - гидрометаллург
Чибис пролетел.
Спасибо Вам, Владимир Владимирович!!!
Давай до свидания!!!
Ура! Наконец-то свершилось!