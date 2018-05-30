Деятельность ГИБДД в части ведения дел об административных правонарушениях будет значительно облегчена благодаря закону, который регулирует срок хранения извещений в отделениях почтовой связи, пишет "Парламентская газета".
Закон рекомендован к принятию Советом Федерации. Как рассказал сенатор Алексей Майоров, закон согласовывает нормы доставки извещений от административных органов с правилами вручения судебных повесток. Это позволит сократить период их хранения до 7 дней.
Если в течение этого срока повестка так и не будет вручена адресату, ее отправят обратно в административный орган (к примеру, ГИБДД), который сможет уложиться в отведенные законом сроки рассмотрения дел.
Согласно действующему законодательству, если невозможно вручить такую повестку адресату, то оно хранится в отделениях почтовой связи в течение 30 дней, как и обычные отправления. Между тем на рассмотрение дел об административных правонарушениях законом отводится лишь 15 дней.
Процессуальное законодательство требует возвращения неподтвержденного извещения. Но так как оно целый месяц лежит на почте, то рассмотрение дел приходится откладывать, что приводит к финансовым и временным затратам.
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