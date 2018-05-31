Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина

30 мая закончилась почти 13-летняя эпоха правления Александра Карлина в Алтайском крае. Несмотря на слухи в последние несколько лет, заявление об отставке для многих стало неожиданностью. Портал Amic.ru поговорил с депутатами Алтайского краевого Заксобрания и депутатом Барнаульской городской Думы. Мы спросили, ожидаемой ли была отставка и как бы они оценили работу главы региона. Обратите внимание на порядок комментариев. Мы начали с самого позитивного и закончили самым негативным.
Сергей Приб, глава фракции "Единая Россия" в АКЗС:
"За годы под руководством Александра Богдановича Карлина Алтайский край стал значимой точкой на карте страны. Мы стали известны не только как сельскохозяйственный, но и как туристический, инновационный регион. Край стал активным участником федеральных целевых программ и пилотных проектов, привлекая дополнительное софинансирование.
В регионе были построены сверхсовременные медицинские центры, соответствующие самым строгим федеральным стандартам. Губернаторские программы "75 на 75" и "80 на 80" сегодня воспринимаются нами как обыденное явление, а тогда это был прорыв — от текущего ремонта социальных объектов перейти к капитальному строительству, уделяя внимание каждому городу и району Алтайского края. Александр Богданович создал своего рода новый подход к работе социальной сферы и претворил его в жизнь.
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За годы работы Александр Карлин обеспечил колоссальный задел для будущего развития территории. Все его решения были проникнуты искренним патриотизмом к алтайской земле и показывали глубокое понимание проблем и задач, стоящих перед регионом. Это обеспечило Алтайскому краю четкую магистраль развития и задел на перспективу, который, мы уверены, будет продолжен".
Марина Ермоленко, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской городской Думы ("Единая Россия"):
"Президент Владимир Путин говорил о необходимости омоложения региональной власти. Поэтому отставка в целом была ожидаемой. У ОНФ и исполнительной власти региона были разные периоды в отношениях. Некоторые наши общественные поручения власть исполняла, некоторые нет. Были и разногласия. Но оценку работе губернатора давать пока рано. Нам главное, чтобы нас слышали".
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Александр Молотов, глава фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
"Я понимал, что есть общий федеральный тренд (на омоложение губернаторского корпуса — прим. ред.). И губернатор был в разных списках в федеральных СМИ на "выбывание". Но мне казалось, что он доработает до конца срока своих полномочий. Так что сегодняшняя новость была неожиданной. Какой-то радости у меня нет. Кто бы что ни говорил — закончилась эпоха. За 13 лет многое было сделано. О крае узнали, нас перестали путать с Республикой Алтай, многое сделано в инфраструктурном плане. Пена сойдет, люди будут благодарны за многое. Надо отдать долг губернатору как труженику. Но никто не отменяет проблемы в крае, они были и остаются. Не решена проблема бедности, низкого уровня доходов и зарплаты населения, инвестиционная привлекательность повысилась несущественно. Есть проблемы с вертикалью власти, мы считаем, что она является слишком централизованной, политически несвободной".
Владимир Семенов, глава фракции ЛДПР в АКЗС:
"Отставка была ожидаемой в связи с растущим антирейтингом власти. Новый губернатор придет в непростое время. Во время большого недоверия населения и разочарования, во время непростой экономической ситуации в регионе. Плюс погода, которая может существенно повлиять на урожай. Андрей Чибис, как возможный губернатор, это хорошо, он молодой и энергичный. С ним у края есть перспективы роста. Мы надеемся, что оппозиции удастся выстроить отношения с новым руководителем".
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Мария Прусакова, депутат фракции КПРФ в Алтайском крае:
"Для нас это было ожидаемо. Скажу больше: мы всё делали, чтобы это произошло (коммунисты несколько раз призывали к отставке главы региона — прим. ред.). Свою кампанию по выборам президента мы строили на призывах обратить внимание федеральной власти на ситуацию в крае. Выборы показали реальный уровень поддержки населения: результаты голосования за Владимира Путина в регионе были самыми низкими в стране, за нашего кандидата Павла Грудинина — самыми высокими".
Комментарии
За годы под руководством Александра Богдановича Карлина Алтайский край стал значимой точкой на карте страны.
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Во-первых Алтайский край несколько больше точки на карте, он даже на глобусе точкой не смотрится. Во-вторых, а кто определяет значимость и что это даёт?