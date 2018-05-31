Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная

Отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина была ожидаемой и вместе с тем неожиданной. Такое мнение высказал депутат краевого Законодательного Собрания, секретарь Бюро совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Владислав Вакаев.
Александр Карлин сообщил о своей отставке в среду, 30 мая. По словам Вакаева, ранняя отставка стала попыткой власти застать врасплох оппозицию.
"Отставка губернатора — ожидаемое и вместе с тем неожиданное решение. Ожидаемое потому, что проблема обновления управленческой команды назрела и перезрела. Региону нужен качественный рывок, а для этого нужны новые люди, новые идеи и новые подходы. Неожиданным решение стало потому, что ждали его в июне. Чтобы выборы состоялись "по плану" — в 2019 году. Теперь же выборы должны пройти в сентябре. То есть фактически в виде блицкрига", — прокомментировал Владислав Вакаев.
По его мнению, это значит, что власть хочет застать врасплох оппозицию, что, в свою очередь, говорит о том, что власть опасается оппозиции.
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"Но мы, как активные участники политического процесса на Алтае, в любом случае будем в процессе. Все становится очень интересным. Время перемен — время возможностей", — сказал Владислав Вакаев.
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