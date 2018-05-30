Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter заявил о начале процесса принудительного взыскания с "Газпрома" долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража.
Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" перейшов в практичну площину – сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів "Газпрому" в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.
"Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд из "Газпрома" перешел в практическую плоскость. Сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах", — написал Порошенко.
Ранее сообщилось, что "Нафтогаз" начал в зарубежных судах процесс взыскания с "Газпрома" долга в размере $2,6 млрд в рамках решения Стокгольмского арбитража.
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