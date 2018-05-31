Четверг, 31 Май, 09:45

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
459285
11°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова

, ИА "Амител"
Ранее местные жители жаловались на отсутствие доступной инфраструктуры

Фото: Amic.ru

В Барнауле продолжается строительство автомобильной дороги Балтийская — Ускова, начавшееся в 2017 году. Власти города обещают, что эту дорогу сдадут на целый год раньше намеченного срока — уже осенью 2018 года. В настоящий момент на ул. Балтийской уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, а также ливневая канализация тротуаров на участке от ул. Попова до проезда Балтийский 1-й. Также в этом году будут завершены работы по устройству верхних слоев дорожной одежды, уличного освещения и благоустройству объектов.

Отметим, новая дорога появится в одном из самых динамично развивающихся районов Барнаула — в микрорайоне "Балтийская крепость". Ранее местные жители жаловались на отсутствие доступной инфраструктуры.

Напомним, строительство дорог по ул. Балтийской (от ул. Попова до просп. Энергетиков), по ул. Сергея Ускова (от ул. Взлетной до ул. Балтийской); по ул. Взлетной (от ул. Сергея Ускова до ул. Солнечная Поляна) ведется по городской адресной инвестиционной программе. Основной комплекс работ по этим объектам был выполнен в 2017 году. На данный момент готовность ул. Сергея Ускова составляет 99%, ул. Взлетной – 70%, ул. Балтийской – 60%.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт - 2018
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.05.2018 08:00
- гость -

99%
Последний 1% долго подгружаться будет

0  0
31.05.2018 09:16
Alex3k

А Ускова не до Власихинской должны были построить? Как это на 99%, если от Балтийской до Власихинской еще конь не валялся?

0  0
31.05.2018 09:19
- гость -

Мне честно пофигу, как и из чего ее строят, а вот возрастающая ежегодно нагрузка на павловский тракт, меня очень волнует, и я считаю, что застройщикам пора скинуться, и расширить павловский тракт. По одной полосе в каждом направлении добавить, еще возможно.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
09:32
Нуждающийся в медпомощи житель Горняка пропал без вести 0
09:30
Строительный гипермаркет "АКСИОМА" появится в Горно-Алтайске 0
09:24
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 1
09:12
28 населенных пунктов в Алтайском крае оставались без света из-за бури 0
09:07
В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль 2
08:56
Трамп обсудил тюремную реформу на встрече с Ким Кардашьян 0
08:43
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая 2
08:23
"Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность 0
08:17
Главная артерия России: как строился Транссиб 34
08:06
Показать все, что скрыто: выбираем купальник на лето-2018 0
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 18
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 3
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 0
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 2
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 0
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 0
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 5
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 1
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 13
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 1
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 5
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 3
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 2
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 1
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 0
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 3
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 2
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0
00:28
Ученые изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости 1
23:55
Российский физик заявил, что агрессивное человечество уничтожит инопланетян 0
23:16
Порошенко поручил приставить к "ожившему" журналисту Бабченко охрану 2
23:05
Захарова о Бабченко: "В историю был заложен пропагандистский эффект" 1
22:36
Песков не стал комментировать инсценировку убийства журналиста Бабченко 0
22:28
СК проверит видеообращение жительницы Алтая на "Прямую линию с Путиным" 2
22:17
Чиновникам Петербурга дали три дня на разборки с "мостом глупости" 0
21:41
СБУ: российский журналист Аркадий Бабченко жив, была спецоперация 1
21:27
Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко 7
21:00
Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края Томенко 3
20:54
Орлов сменил Козлова на посту губернатора Амурской области 0
20:33
Пожар на территории мусоросжигательного завода произошел в Москве 1
20:22
Помощника Лукашенко поймали на крупной взятке 0
19:57
Что известно о Викторе Томенко, ставшем врио губернатора Алтайского края 11
19:44
Появились фото домика, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц 0
19:39
Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко 17
19:30
Путин принял отставку губернатора Алтайского края Карлина 8

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.