Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова

В Барнауле продолжается строительство автомобильной дороги Балтийская — Ускова, начавшееся в 2017 году. Власти города обещают, что эту дорогу сдадут на целый год раньше намеченного срока — уже осенью 2018 года. В настоящий момент на ул. Балтийской уже уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, а также ливневая канализация тротуаров на участке от ул. Попова до проезда Балтийский 1-й. Также в этом году будут завершены работы по устройству верхних слоев дорожной одежды, уличного освещения и благоустройству объектов.
Отметим, новая дорога появится в одном из самых динамично развивающихся районов Барнаула — в микрорайоне "Балтийская крепость". Ранее местные жители жаловались на отсутствие доступной инфраструктуры.
Напомним, строительство дорог по ул. Балтийской (от ул. Попова до просп. Энергетиков), по ул. Сергея Ускова (от ул. Взлетной до ул. Балтийской); по ул. Взлетной (от ул. Сергея Ускова до ул. Солнечная Поляна) ведется по городской адресной инвестиционной программе. Основной комплекс работ по этим объектам был выполнен в 2017 году. На данный момент готовность ул. Сергея Ускова составляет 99%, ул. Взлетной – 70%, ул. Балтийской – 60%.
Комментарии
99%
Последний 1% долго подгружаться будет
А Ускова не до Власихинской должны были построить? Как это на 99%, если от Балтийской до Власихинской еще конь не валялся?
Мне честно пофигу, как и из чего ее строят, а вот возрастающая ежегодно нагрузка на павловский тракт, меня очень волнует, и я считаю, что застройщикам пора скинуться, и расширить павловский тракт. По одной полосе в каждом направлении добавить, еще возможно.