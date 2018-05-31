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Последний день весны, 31 мая, в Алтайском крае пройдет в условиях шторма — в регионе ожидается сильный ветер и грозы с градом.
"На большей части территории дождь, местами грозы, при грозах сильный дождь, град", — информирует алтайский ЦГМС.
Дневные температуры в регионе составят +13…+18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду, в южных и восточных районах порывы до 22-27 метров в секунду.
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В Барнауле временами дождь, гроза. Днем в краевой столице +13...+15 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду.
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