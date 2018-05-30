Ученые РАН написали Путину письмо с вопросом о разделении Минобрнауки

Руководство Российской академии наук (РАН) направило президенту России Владимиру Путину письмо, в котором была выражена обеспокоенность в связи с разделением Министерства образования и науки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, пишет "Коммерсант".
Как отмечает издание, ранее ученые выступали против назначения Михаила Котюкова, который возглавил новое ведомство — Миннауки, директором руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Теперь же, после назначения Котюкова министром, ученые испытали "определенную озабоченность".
Ученые не понимают, как теперь будут строиться отношения между РАН и новым министерством. "Понимаете, теперь сразу появился целый ряд вопросов, на которые ни у кого нет ответов. И эту ситуацию хорошо бы прояснить, чтобы всех успокоить", — сказал один из участников обсуждения на заседании президиума РАН.
Главный из этих вопросов — судьба научных институтов академии. После реформы РАН 2013 года они отошли в ведение ФАНО, но академия сохраняла на них определенное влияние. Академикам не хотелось бы, чтобы институты РАН "свалили в одну кучу с ведомственными НИИ, а то и с вузами".
"Власти нужно учитывать, что большинство российских ученых, которые занимаются современной наукой, работают именно в системе наших академических институтов. Мы уверены, что в руководстве страны это понимают, но посчитали своим долгом перед научными сотрудниками еще раз об этом напомнить", — рассказал один из источников издания.
Отмечается, что внутри научных институтов назначение Котюкова восприняли крайне негативно. "Его считают человеком, который задушил академические свободы с помощью ФАНО", — заявил академик, член влиятельного в РАН "Клуба 1 июля" Сергей Стишов.
Он рассказал, что на прошлой неделе был начат сбор подписей под "Декларацией ученых Российской академии наук", где "формулировки гораздо жестче и откровеннее".
"Декларацию подписали уже больше ста ученых. Я лично подписался, потому что при ФАНО мне стало работать тяжелее, чем при Брежневе, Андропове и Черненко. В то время я сам планировал научную работу, а теперь у нас фактически ввели систему нормочасов", — подчеркнул Стишов.
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