15-16 июня на базе отдыха "Гуселетовские плесы" (с. Гуселетово, Романовский район) компания "Волчихинские напитки" проводит "Алтайфест-2018" в новом формате: "Новый год наоборот!"
Гостей ждут два дня веселья с самым эпатажным и бессменным ведущим Андреем Брусникой, а также не менее зажигательным ведущим Эдуардом Савельевым (г. Бийск). Программа фестиваля — яркая и разнообразная. Как обещают организаторы, будет весело не только взрослым, но и детям. Подготовлена специальная детская программа, во время которой юным гостям праздника некогда будет скучать, а в конце — зажигательная детская дискотека вместе с шоу-балетом Vegas.
Взрослых ждут хороводы, конкурс карнавальных костюмов, а также… зажигательный Дед Мороз и его Снегурочка, сотни подарков, караоке-баттл, на скрипке сыграет Маэстро Заур (г. Барнаул), DJ Илья Руденко (г. Саратов), вокал — Костя Miroff и Lisa Alisa (г. Барнаул). Днем — фестиваль красок, а ночью — большой салют! Хедлайнер фестиваля — ВИА "Волга-Волга" (г. Казань) и, конечно же, для всех гостей — реки напитков от компании "Волчихинские напитки", а также многое другое!
Поскольку фестиваль проходит на базе отдыха, это удобно для отдыхающих, которым не нужно будет куда-то далеко ехать, все находится в шаговой доступности.
База отдыха "Гуселетовские плёсы" - это летний лечебно-оздоровительный, туристический и рекреационный комплекс. Территория базы отдыха расположена вдоль береговой линии озера Горькое, по кромке которого тянется реликтовый Касмалинский ленточный бор. Озеро расположено в 17 км от районного центра Романово Алтайского края и в 2,6 км к юго-западу от села Гуселетово. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха и лечения. Вся территория комплекса освещена и охраняется. К услугам отдыхающих — удобные летние домики трёх типов, душевые кабинки, русские бани, кафе, магазин, бар, проведён водопровод с артезианской водой, налажена продажа дров, берёзовых веников и т.д. Всю информацию о базе отдыха можно найти на сайте гуселетово22.рф.
Подробнее о фестивале:
волчихафест.рф
ВКонтакте
Одноклассники