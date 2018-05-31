Четверг, 31 Май, 08:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
459947
17°
Обь
454см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина
Новости

Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей

, ИА "Амител"
Жилье площадью 132 квадратных метра находится в закрытом поселке на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают в закрытом и охраняемом поселке на Змеиногорском тракте, сообщается на сайте Avito.ru.

"Престижный посёлок расположен в окружении соснового бора, из окон квартиры открываются роскошные панорамные виды. Чистый воздух. Дом бизнес-класса. Большая, полностью закрытая охраняемая территория с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками, прогулочная зона. Высокая степень безопасности обеспечивается круглосуточной охраной, видеонаблюдением, консьержем и шлагбаумом. Фонтаны, ландшафтный дизайн", — перечисляет достоинства жилья автор объявления.

Квартира находится на пятом уровне кирпичной восьмиэтажки. Выполнен качественный дизайнерский ремонт.

Планировка: кухня-гостиная, столовая, гардеробная, два санузла, ванная комната, кабинет, две лоджии. В стоимость включена вся мебель, кладовая и машино-место.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 0
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 1
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 0
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 0
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 0
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 0
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 0
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 0
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 4
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 0
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 1
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 0
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 1
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 1
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 0
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 0
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 0
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0
00:28
Ученые изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости 0
23:55
Российский физик заявил, что агрессивное человечество уничтожит инопланетян 0
23:16
Порошенко поручил приставить к "ожившему" журналисту Бабченко охрану 1
23:05
Захарова о Бабченко: "В историю был заложен пропагандистский эффект" 1
22:36
Песков не стал комментировать инсценировку убийства журналиста Бабченко 0
22:28
СК проверит видеообращение жительницы Алтая на "Прямую линию с Путиным" 1
22:17
Чиновникам Петербурга дали три дня на разборки с "мостом глупости" 0
21:41
СБУ: российский журналист Аркадий Бабченко жив, была спецоперация 1
21:27
Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко 7
21:00
Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края Томенко 3
20:54
Орлов сменил Козлова на посту губернатора Амурской области 0
20:33
Пожар на территории мусоросжигательного завода произошел в Москве 1
20:22
Помощника Лукашенко поймали на крупной взятке 0
19:57
Что известно о Викторе Томенко, ставшем врио губернатора Алтайского края 7
19:44
Появились фото домика, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц 0
19:39
Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко 17
19:30
Путин принял отставку губернатора Алтайского края Карлина 9
19:29
Украинский министр заявил, что Кремль и Москву можно "только сжечь" 1
19:08
Коротко о главном: отставка Карлина, скачок цен на бензин и коммуналка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 мая
18:46
Ученые РАН написали Путину письмо с вопросом о разделении Минобрнауки 0
18:24
Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" 0
18:11
Повестки от ГИБДД теперь не будут лежать в отделениях почты по 30 дней 0
17:50
Двое жителей Алтая осуждены за вымогательство денег у фермеров 1
17:32
Житель Алтайского края убил отчима ударом ножа в сердце 0
17:24
Кто станет врио губернатора Алтайского края 13
17:13
Ушла из дома и не вернулась: в Барнауле пенсионерка пропала без вести 0
17:07
Продавцов дипломных работ предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.