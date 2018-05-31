Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 132 квадратных метра продают в закрытом и охраняемом поселке на Змеиногорском тракте, сообщается на сайте Avito.ru.
"Престижный посёлок расположен в окружении соснового бора, из окон квартиры открываются роскошные панорамные виды. Чистый воздух. Дом бизнес-класса. Большая, полностью закрытая охраняемая территория с местами для отдыха, детскими и спортивными площадками, прогулочная зона. Высокая степень безопасности обеспечивается круглосуточной охраной, видеонаблюдением, консьержем и шлагбаумом. Фонтаны, ландшафтный дизайн", — перечисляет достоинства жилья автор объявления.
Квартира находится на пятом уровне кирпичной восьмиэтажки. Выполнен качественный дизайнерский ремонт.
Планировка: кухня-гостиная, столовая, гардеробная, два санузла, ванная комната, кабинет, две лоджии. В стоимость включена вся мебель, кладовая и машино-место.
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