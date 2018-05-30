Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил, что Москву невозможно перевоспитать, а можно "только сжечь", сообщает RT.
"Кремль и Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — написал Омелян в своем Facebook.
Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман также обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал подобные заявления верхом цинизма. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "мода" на такое ведение международных дел очень печальна.
Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве 29 мая.
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