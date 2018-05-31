Строительство сети ливневой канализации ведется в старой части столицы Алтайского края. Новые ливневки строят на улицах Гоголя и Пушкина, предусмотрено и строительство на улице Ползунова. Работы ведутся в рамках реализации проекта "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул – горнозаводской город".
По улицам Гоголя и Пушкина сеть ливневой канализации протянется от проспекта Ленина до проспекта Социалистического — всего около 800 метров.
Смотрите на видео, как ведутся работы по строительству ливневой канализации на улице Гоголя:
Ожидается, что создание ливневой системы позволит защитить объекты культурного наследия от воды и сохранить дорожное полотно.
Сток будет направлен на очистные сооружения на улице Чехова, также построенные в рамках создания инженерной инфраструктуры туркластера.
Кроме этого, предусмотрено и благоустройство этих территорий — появятся тротуары, газон, скамьи и малые архитектурные формы. Работа по контракту должна быть закончена в срок не позднее 30 ноября 2018 года.
В администрации Барнаула отмечают, что построенные в городе очистные сооружения уникальны для России. Принимать стоки они уже начали этой весной. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" провело санитарно-гигиенические исследования сточной воды после обработки очистными сооружениями поверхностного стока. Исследования показали, что вода, прошедшая очистку, даже чище, чем допустимый норматив требований СанПиН.
Добавим, в связи с проведением работ по строительству сети ливневой канализации на улицах Гоголя (от дома №46а до пр-кта Ленина) и Пушкина (в районе здания №7) временно закрыто движение транспорта.
По улице Гоголя открыть движение планируют вечером 20 июня, а по улице Пушкина — вечером 30 июня.
Водителей автомобилей просят быть внимательнее и выбирать пути объезда.
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