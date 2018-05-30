Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя Правительства Красноярского края. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности Губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Алтайского края", — говорится в указе президента.
Указ вступает в силу со дня его подписания — 30 мая.
Этим же указом президент принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Томенко Виктор Петрович родился 12 мая 1971 года в городе Норильске Красноярского края. Работал гидрометаллургом и технологом на Норильском горно-металлургическом комбинате. После окончания института пришел на комбинат экономистом. В 30 лет стал главным бухгалтером "Норильского никеля". С 2004 по 2010 год председатель правления Заполярного филиала "Норильского никеля". С 2010 года заместитель губернатора Красноярского края (курирует направления экономики и финансов).
В декабре 2011 года назначен временно исполняющим обязанности главы правительства региона. В феврале 2012 года получил должность первого заместителя губернатора-председателя правительства края.
С мая 2014 года по октябрь 2014 года — исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя Правительства Красноярского края. С октября 2014 года — первый заместитель губернатора Красноярского края — председатель Правительства Красноярского края.
С 30 сентября 2017 года — исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя Правительства Красноярского края.
Награжден почетной грамотой Министерства экономики России.
Декларированный доход за 2017 год составил 3,16 млн руб., супруги — 357,9 тыс. руб. В 2011 году занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes — 112,77 млн руб.
Комментарии
о как...никто не угадал
Плюс, что в экономике разбирается, минус - не аграрий...
Молодой. С опытом хозяйственной и руководящей работы. Хорошая замена старому. Есть надежда что разгребёт "авгиевы конюшни" после Карлина и жизнь простых людей в крае улучшится!
главное пусть на знакомство с замами принесет им по спортивному полосатому костюмчику, так с намеком....
В 2011 году занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes — 112,77 млн руб.
Откуда у госслужащего такой доход при его заплате?
Не здря Мы Его изберем!
Почему их тусуют, где зерно этих действий? Создаётся обойма управляющих,- которая будет выгодна нынешнему руководству.Это моё личное мнение.Я очень переживаю за своих внуков.Если женщина 55лет отвечает на вопрос корреспондента(почему вы голосуете за Путина и она говорит ,-он крутой).Если мы так и будем относиться к выборам,то нам ждать нечего.
Большой МИНУС -работал под руководством Ходорковского, опыт весьма сомнительный.
Откуда у госслужащего такой доход при его заплате?
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Так зарплата не 15 рубликов будет. Да и премиями чиновники не обижены.