Томенко Виктор Петрович. Фото: krskstate.ru
30 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении 47-летнего Виктора Томенко на должность врио губернатора Алтайского края. Рассказываем, что известно о новом руководителе региона.
Виктор Томенко родился в 1971 году. Учился и с отличием окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии".
После окончания института Томенко пришел экономистом на Норильский горно-металлургический комбинат. В 30 лет был назначен главным бухгалтером "Норильского никеля". С 2000 по 2005 год входил в состав Совета директоров ОАО "Норильское торгово-производственное объединение" и ОАО "Торгинвест". С 2002 по 2004 год занимал должность первого заместителя генерального директора и председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК „Норильский никель“.
В 2010 году Томенко стал заместителем губернатора Красноярского края.
14 декабря 2011 года назначен исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края, в феврале 2012 года был утвержден на посту председателя правительства Красноярского края.
В октябре 2014 года был назначен первым заместителем губернатора Красноярского края и оставлен в должности председателя правительства Красноярского края.
Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, с 30 сентября 2017 года Томенко стал исполняющим обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края — председателя Правительства Красноярского края.
Женат, имеет дочь.
По сообщениям СМИ, увлекается футболом и баскетболом.
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