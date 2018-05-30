Помощника Лукашенко поймали на крупной взятке

Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан с поличным при вымогательстве и получении взятки, сообщает агентство Nation News.
Отмечается, что Ровнейко хотел присвоить себе 200 тысяч долларов. Известно, что оперативно-розыскные мероприятия проводились по распоряжению президента республики Александра Лукашенко. На месте работали сотрудники КГБ. Подробности задержания не сообщаются.
В официальном сообщении КГБ республики сказано, что за Ровнейко оперативники наблюдали более года. В поле зрения чиновник попал после информации "о неоднократных фактах получения взяток" за решение различных вопросов. "При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас Ровнейко находится в следственном изоляторе и дает показания. Возбуждено уголовное дело. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
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