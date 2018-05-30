Площадь пожара на территории мусоросжигательного завода на юго-востоке Москвы возросла до 500 кв. метров, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.
"Происходит интенсивное горение, распространению пожара способствует сильный ветер, площадь возросла до 500 кв. метров", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время к тушению пожара приступила авиация. Противопожарный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра (МАЦ) прибыл к месту пожара и уже произвел несколько сбросов воды. "По-прежнему существует угроза перехода огня на двухэтажное здание завода железобетонных изделий", — сообщили в главке.
Также в СМИ сообщают, что к тушению пожара привлекли специальный пожарный поезд. По некоторым данным, горит склад с макулатурой.
По предварительным данным, пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения принимают меры для защиты от огня главного здания, расположенного рядом с заводом.
Комментарии