Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в среду, 30 мая, провел рабочую встречу с Виктором Томенко, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в ходе встречи Путин сообщил Томенко о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.
О деталях встречи не сообщается. Предполагается, что могли обсуждаться взгляды Томенко на развитие региона.
По словам политологов, председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко давно был в кадровом резерве — готовый губернатор. Также его отмечают как жесткого менеджера, что для Алтая можно назвать "отличным и перспективным назначением".
30 мая Путин своим указом назначил врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Красноярского края — председателя правительства региона. Этим же указом президент принял отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Карлин о своем решении уйти в отставку заявил 30 мая в ходе заседания регионального правительства. Регионом Александр Богданович руководил с 2005 года.
Комментарии
Сразу его в Рубцовск, потом в Бийск можно, что бы понял глубину дна, т. сказать.
Дай бог ему терпения и понимания! Поднимите Алтай с колен!
Всех, кого назначил Путин, он же и снял. ВЫходит Путин ошибался? Всегда?