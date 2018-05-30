Российский журналист Аркадий Бабченко жив, об этом в среду, 30 мая, на специальном брифинге сообщил руководитель СБУ Василий Грицак, пишут "Ведомости".
!Аркадий Бабченко жив. pic.twitter.com/tvoVj9Ysob— NEWSONE (@NewsOne_TV) 30 мая 2018 г.
Как пишут украинские СМИ, со ссылкой на брифинг СБУ, организатор покушения был задержан.
"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас с ним продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания, а также временного пребывания", — сказал Грицак, добавив, что гражданин Украины якобы был завербован российскими спецслужбами для убийства Бабченко.
Также к журналистам вышел и сам Бабченко. Он заявил, что ему предложили поучаствовать в спецоперации.
"Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов. Операция готовилась два месяца. Меня посвятили месяц назад. По результатам операции человек взят, он находится под стражей", — сказал Бабченко.
Ранее сообщалось, что 29 мая в Киеве был убит журналист Аркадий Бабченко. Его застрелили в подъезде собственного дома у входа в квартиру, когда он возвращался из магазина.
Комментарии
Очень глупо.Ему надо исчезнуть так как эта правокация обязательно подтолкнёт к повторному покушению.