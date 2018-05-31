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Отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина
Новости

Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко

, ИА "Амител"
Уроженцу Норильска с немалым административным опытом предстоит опробовать себя в качестве главы региона

Фото из открытых источников

Виктор Томенко, который накануне был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края, в самое ближайшее время приступит к всестороннему знакомству с нашим регионом.

Длительное время он стоял во главе правительства самого большого сибирского субъекта – Красноярского края, успев поработать с региональными руководителями Львом Кузнецовым, Виктором Толоконским и Александром Уссом.

Теперь же ему самому предстоит встать во главу целого субъекта Федерации. Знакомьтесь, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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