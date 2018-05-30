Как сообщает администрация Санкт-Петербурга, вице-губернатор города Игорь Албин велел чиновникам из комитета по развитию транспортной инфраструктуры в трехдневный срок подготовить предложения по снижению аварийности на путепроводе, пишет "Российская газета".
С начала 2018 года под мостом застряли и превратились в кабриолеты уже 14 грузовиков, а общее число пострадавших машин — 150.
Таким образом Албин отреагировал на обращение депутата Заксобрания Петербурга Алексея Цивилева. Он считает, что проезд под мостом необходимо углубить, а перед самим объектом нужно поставить подвесные ограничители высоты.
Ограничители высоты возле моста есть и сейчас. Но они периодически сломаны и водители малотоннажных грузовиков не обращают на них никакого внимания.
"Мост глупости" появился в Петербурге в 2009 году. Фактическая высота его пролетов составляет три метра, на самом путепроводе установлены знаки, согласно которым проехать под мостом могут только грузовики с высотой до 2,7 метров. Ряд моделей малотоннажных грузовиков проезжают под мостом свободно, другие застревают или теряют кузов, превращаясь в "кабриолеты".
О том, что с мостом нужно быть поосторожнее, водителей предупреждают дорожные знаки, над пролетом висит растяжка "Газель" не проедет". На карте "Яндекса" рядом с путепроводом стоит метка, кроме того, перед мостом водители могут развернуться и выбрать другой путь. Но неведомая сила влечет водителей грузовиков к "мосту глупости".
Комментарии