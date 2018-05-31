Фото: krsk.dixinews.ru
Президент России Владимир Путин накануне назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который до последнего времени стоял во главе правительства Красноярского края.
Кстати, в Красноярске до вчерашнего дня Виктор Петрович также работал с приставкой "и.о.".
Появление нового руководителя – вещь всегда интересная. Рассказываем об имуществе и уровне доходов Виктора Томенко в 2017 году.
Согласно декларации, опубликованной на официальном сайте Красноярского края, в прошлом году Виктор Петрович имел доход в размере 3 156 621 рубля. В собственности у него значатся две квартиры площадью 113,3 и 233,9 квадратных метра. Также в декларации указан автомобиль Audi Q7 и машино-место площадью 14,1 кв. м.
Что касается супруги чиновника, то ее доход составил 357 896 рублей. Она в 2017 году являлась владелицей квартиры площадью 213,6 квадратных метра, двух машино-мест площадью 25,2 и 25,9 "квадрата" и нежилым помещением площадью 73,6 кв. м.
Также в пользовании у супругов значился жилой дом площадью 131,6 квадратных метра.
Вся недвижимость четы Томенко находится на территории Российской Федерации.
Комментарии
Объясните мне, как может человек не живший в крае и не знающие его проблем сразу садится в кресло губернатора?
Объясните мне, как может человек не живший в крае и не знающие его проблем сразу садится в кресло губернатора?
Объясняем)))). Точно также как и министром оборны не служащим в армии. Это не главное, главное быть из шайки олигархической. А здесь " Норильский никель", самая белопушистая контора. Раз он из Норникеля, значит порядочный человек)). Вперед в кресло.
Где хохол прошел, там еврею украсть нечего
А почему не выбираем? Это должность выборная по Конституции. А назначенцев хотя бы антропометрические просматривали.