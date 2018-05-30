По факту нарушенных прав жительницы Алтайского края, озвученных на прямую линию с президентом России в одном из эфиров федерального канала, организовано проведение доследственной проверки, сообщает региональный Следственный комитет.
Отмечается, что 29 мая было анонсировано видеообращение жительницы Алтайского края в единый центр обработки сообщений на прямую линию с Владимиром Путиным. Женщина сообщила, что с декабря 2017 года не получает лекарственные препараты, необходимые ее малолетнему ребенку-инвалиду.
"По данному факту исполняющим обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю незамедлительно был организован личный прием женщины, в ходе которого она пояснила, что воспитывает малолетнего сына, с рождения страдающего заболеванием, для лечения которого требуются жизненно необходимые препараты", — говорится в сообщении ведомства.
Однако с декабря прошлого года сотрудники медицинского учреждения не предоставляют ей лекарств, ссылаясь на их отсутствие.
Было принято решение об организации доследственной проверки. Предстоит выяснить факты ненадлежащего обеспечения жизненно важными препаратами ребенка-инвалида, а также определить в действиях должностных лиц краевого Министерства здравоохранения признаки преступления по статье "Халатность". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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