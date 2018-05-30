Четверг, 31 Май, 00:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,59
€ 72,52
454312
17°
Обь
454см +19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Отставка губернатора Алтайского края Александра Карлина
Новости

Песков не стал комментировать инсценировку убийства журналиста Бабченко

, ИА "Амител"
Ранее на брифинге Службы безопасности Украины сообщили, что убийство Бабченко было инсценировкой

Фото: social.ridus.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел новость о том, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось постановкой, но не стал ее комментировать, сообщает РИА Новости.

До того, как появилась информация о постановочной смерти Бабченко, Песков призвал Украину провести "настоящее, а не показушное" расследование убийства журналиста.

"Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", — сказал Песков.

Ранее на брифинге Службы безопасности Украины сообщили, что убийство Бабченко было инсценировкой, которую ведомство организовало для того, чтобы спасти его от настоящих убийц.

Сам журналист заявил, что операция готовилась два месяца.

Также сообщили, что организатор покушения задержан.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
23:55
Российский физик заявил, что агрессивное человечество уничтожит инопланетян 0
23:16
Порошенко поручил приставить к "ожившему" журналисту Бабченко охрану 0
23:05
Захарова о Бабченко: "В историю был заложен пропагандистский эффект" 0
22:36
Песков не стал комментировать инсценировку убийства журналиста Бабченко 0
22:28
СК проверит видеообращение жительницы Алтая на "Прямую линию с Путиным" 0
22:17
Чиновникам Петербурга дали три дня на разборки с "мостом глупости" 0
21:41
СБУ: российский журналист Аркадий Бабченко жив, была спецоперация 1
21:27
Неизвестные украли часть арестованных миллиардов полковника Захарченко 0
21:00
Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края Томенко 3
20:54
Орлов сменил Козлова на посту губернатора Амурской области 0
20:33
Пожар на территории мусоросжигательного завода произошел в Москве 0
20:22
Помощника Лукашенко поймали на крупной взятке 0
19:57
Что известно о Викторе Томенко, ставшем врио губернатора Алтайского края 5
19:44
Появились фото домика, где принц Гарри и Меган Маркл проведут медовый месяц 0
19:39
Врио губернатора Алтайского края назначен Виктор Томенко 12
19:30
Путин принял отставку губернатора Алтайского края Карлина 9
19:29
Украинский министр заявил, что Кремль и Москву можно "только сжечь" 0
19:08
Коротко о главном: отставка Карлина, скачок цен на бензин и коммуналка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 мая
18:46
Ученые РАН написали Путину письмо с вопросом о разделении Минобрнауки 0
18:24
Порошенко заявил о начале принудительного взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" 0
18:11
Повестки от ГИБДД теперь не будут лежать в отделениях почты по 30 дней 0
17:50
Двое жителей Алтая осуждены за вымогательство денег у фермеров 1
17:32
Житель Алтайского края убил отчима ударом ножа в сердце 0
17:24
Кто станет врио губернатора Алтайского края 13
17:13
Ушла из дома и не вернулась: в Барнауле пенсионерка пропала без вести 0
17:07
Продавцов дипломных работ предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей 4
16:50
Улицу Северо-Западную в Барнауле усыпало картоном 0
16:42
Губернатор Александр Карлин в объективе Amic.ru 8
16:32
Выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года 1
16:21
От Райфикешта до Евдокимова: кто руководил Алтайским краем до Карлина 1
16:15
Давно решенный вопрос: политтехнолог об отставке губернатора Карлина 7
16:07
Отставка вместо чумы: как Карлин прощался с правительством Алтайского края 20
16:01
Пациентов больницы в России будут лечить при помощи молитвы 10
15:37
Футболист развелся с "Мисс Нигерия-2013" и женился на "Мисс Нигерия-2014" 4
15:32
Моська за гешефт и другие яркие фразы алтайского губернатора Карлина 4
15:31
Такое бывает раз в 13 лет: фотоистория экс-губернатора Алтайского края 0
15:23
Какие проекты и программы появились на Алтае за время правления Карлина 0
15:19
Что известно об отставном губернаторе Алтайского края Александре Карлине 6
15:12
Премьерный спектакль в алтайской драме обойдется театру почти в 400 тысяч 0
15:11
Это осознанное решение: Карлин рассказал, почему ушел в отставку 10
15:05
Интернет в России подорожает этим летом из-за "закона Яровой" 7
15:01
Александр Карлин объявил об отставке с поста губернатора Алтайского края 105
14:48
Белокуриха в седьмой раз признана лучшим курортом федерального значения 1
14:36
Горно-Алтайск стал победителем на Всероссийском конкурсе малых городов 0
14:21
Половина россиян проведет летний отпуск дома из-за недостатка финансов 8
14:13
Три новые дороги в Барнауле за 300 миллионов построят на год раньше срока 2
14:04
Кого коснется увеличение платы за коммуналку в Барнауле на 31% 10
13:55
В ТРЦ "Пионер" можно будет послушать живую инструментальную музыку 0
13:49
Роскосмос может недополучить 150 млрд рублей 1
13:32
Алтайский край пережил самый масштабный рост цен на бензин в этом году 20

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.