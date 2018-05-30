Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел новость о том, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось постановкой, но не стал ее комментировать, сообщает РИА Новости.
До того, как появилась информация о постановочной смерти Бабченко, Песков призвал Украину провести "настоящее, а не показушное" расследование убийства журналиста.
"Я видел, но у меня нет никакой информации. Я не знаю, кто обвиняет, чего, что и так далее. Я ничего не могу сказать", — сказал Песков.
Ранее на брифинге Службы безопасности Украины сообщили, что убийство Бабченко было инсценировкой, которую ведомство организовало для того, чтобы спасти его от настоящих убийц.
Сам журналист заявил, что операция готовилась два месяца.
Также сообщили, что организатор покушения задержан.
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