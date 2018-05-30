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Захарова о Бабченко: "В историю был заложен пропагандистский эффект"

, ИА "Амител"
"То, что Бабченко жив, - лучшая новость", - отметила она

Фото: sm-news.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook назвала информацию о том, что журналист Аркадий Бабченко жив, "лучшей новостью".

При этом она подчеркнула, что в истории прослеживается пропагандистский эффект.

"То, что Бабченко жив, — лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно", — написала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел новость о том, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось постановкой, но не стал ее комментировать.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил РБК, что постановка убийства российского журналиста была осуществлена для закрепления стереотипов о политике Москвы.

"Этот спектакль разыгран для формирования стереотипа об агрессивной сущности России в рамках запущенной тенденции русофобии", — сказал Клинцевич. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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