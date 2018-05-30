Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что после инсценировки СБУ заказного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко поручил приставить к нему охрану, сообщает RT.
"Поздравляю СБУ с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко", - написал Порошенко в своем Twitter.
Он также добавил, что "украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее".
Вітаю @servicessu з блискучою операцією зі збереження життя російському журналістові Аркадію Бабченку. Українські правоохоронні органи з кожним днем стають сильнішими у протидії російській агресії. Навряд чи Москва заспокоїться — доручив надати Аркадієві та його родині охорону pic.twitter.com/y9rwNukt1j— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.
29 мая сообщалось, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит в подъезде своего дома в Киеве. 30 мая стало известно, что никакого убийства не было. На самом деле СБУ инсценировала преступление в рамках спецоперации. Якобы месяц назад они получили информацию о том, что на журналиста готовится покушение.
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