Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко – фигура для жителей региона не слишком известная. Наиболее заметные факты из биографии нового главы портал Amic.ru уже приводил, теперь настало время познакомиться поближе со взглядами политика — на власть, бизнес, миссию чиновника и многое другое. Чуть менее года назад Виктор Томенко, будучи премьер-министром Красноярского края, дал развернутое интервью местному порталу Dela.ru. Предлагаем самые интересные выдержки из этой беседы.

О быстротечности процессов в мире

"В наше время невероятные изменения в представления людей о мире вносит технический прогресс. Мы уже живем в информационном обществе: 90% записанной на всех носителях информации было сгене­рировано за два последних года и лишь 10% – за тысячелетнюю историю человечества.

И информатизация набирает обороты: на big data, больших данных, скоро будут строиться и аналитика, и реальные экономические и социальные процессы. Это самое ближайшее будущее, хотя тут можно вспомнить слова Билла Гейтса: люди, как правило, всегда переоценивают то, что произойдет в ближайшие 2 года, и недооценивают то, что случится в ближайшие 10 лет.

Помните, один из американских президентов, Гарри Трумэн, просил найти ему однорукого экономиста, потому что ему надоело слышать от своих советников: "с одной стороны так, но с другой…". Но так не получится, потому что любое явление нужно рассматривать с разных сторон. Взять "нефтяную иглу": с одной стороны, сырьевая зависимость – это вроде бы плохо. С другой – это значительная доля доходов края (Красноярского – прим. ред. Amic.ru), у которого сейчас две главные опоры – металлы и нефть".

О приватизации в РФ в начале 1990-х:

"Мне кажется, мы все были в шоке от того, что исчезает не собственность, а целая страна, меняется весь уклад жизни, и кто-то так и не смог принять этих изменений. Но я думаю, что это жизненный закон: все меняется, и если ты хочешь преуспевать, разбираться в ситуации, управлять чем-то, ты должен постоянно меняться тоже. Это глобальный тренд, и дальше изменения будут происходить еще быстрее.

Что касается госсобственности, то стоит вспомнить: до 1917 года в Российской империи огромное число предприятий находилось в частных руках, но при этом многие из них работали очень эффективно и были лидерами в Европе, а то и в мире… Мы сейчас понимаем, какая это была процветающая и мощная страна для того времени".

О стиле управления в России

"По моей оценке, организация системы управления должна соответствовать тем целям и задачам, которые стоят перед государством. Они сейчас во многом определяются геополитическими обстоятельствами, в частности, внешним давлением. Но и задачи общественного, экономи­ческого развития никто с повестки дня не снимал.

Система не обязательно должна быть жесткой. Известно, что если котел все время заклепывать, давление внутри будет расти, и пар рано или поздно прорвется, будет взрыв. Должен происходить и его выпуск, а это возможно только в обществах, достаточно открытых, демократических и цивилизованных.

К тому же чиновники сами не производят металл и не собирают машины, не лечат и не учат, они принимают решения, от которых зависит социально-экономическое развитие и уровень жизни людей. А процесс принятия решений во власти – это всегда занятие коллегиальное, это обсуждения, дискуссии, споры, представление своей позиции и прояснение чужих".

О социальной стратификации российского общества

"Наше общество сейчас крайне поляризовано, к тому же у людей отсутствует интерес к точке зрения другого. Но мне кажется, оно не делится четко по полюсам. Присутствуют все общественные страты: и умеренные, и всем в общем довольные, и всем недовольные, и сомневающиеся. И соотношение этих групп не статично, это подвижная система".

Отношение к критике

"Конечно, я слежу за критикой в свой адрес и даже уделяю много времени изучению этой критики. Нужно научиться преодолевать ее неприятную, порой оскорбительную составляющую. Если убрать эмоции и оставить суть проблемы, то это окажется хорошей пищей для размышления, подсказкой, что требуется делать. Мы же не совсем то, что мы думаем о себе – а то, что думают о нас другие. Наша собственная оценка часто бывает субъективна.

Стараюсь быть критичным по отношению не только к окружающим, но и в первую очередь к себе. Абсолютной власти, права на окончательное слово нет ни у кого. Думать иначе заблуждение. Любой из нас – часть общества".

Об увлечении Пушкиным и как это сочетается с профессией экономиста

"Наличие хобби у человека, мне кажется, формирует личность, часто дает возможность взглянуть на что-то шире, оценить ситуацию с разных точек зрения, помогает переключаться с одного состояния на другое. В работе бывают очень сложные моменты. Преодолевать трудности помогают и творчество, и спорт, и друзья, и, конечно, семья. Без этого ты превратишься в функцию, в робота.

...Если мы с вами оглянемся назад и вспомним тех, кто, находясь во власти, притягивал к себе всеобщее внимание, вызывал симпатию, то все они были интересными, глубокими и разносторонними личностями. Мне кажется, публичному человеку очень важно не быть человеком в футляре.

Я считаю, что жить, чувствуя гармонию внутри, – это то, что достойно быть целью всей жизни. Помните, как в "Онегине": "Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал".