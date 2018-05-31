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Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе

, ИА "Амител"
Интервью с политиком, который 30 мая возглавил Алтайский край и, вероятно, станет фаворитом предстоящих губернаторских выборов

Фото: nia-krasnoyarsk.ru

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко – фигура для жителей региона не слишком известная. Наиболее заметные факты из биографии нового главы портал Amic.ru уже приводил, теперь настало время познакомиться поближе со взглядами политика — на власть, бизнес, миссию чиновника и многое другое. Чуть менее года назад Виктор Томенко, будучи премьер-министром Красноярского края, дал развернутое интервью местному порталу Dela.ru. Предлагаем самые интересные выдержки из этой беседы.

О быстротечности процессов в мире

"В наше время невероятные изменения в представления людей о мире вносит технический прогресс. Мы уже живем в информационном обществе: 90% записанной на всех носителях информации было сгене­рировано за два последних года и лишь 10% – за тысячелетнюю историю человечества.

И информатизация набирает обороты: на big data, больших данных, скоро будут строиться и аналитика, и реальные экономические и социальные процессы. Это самое ближайшее будущее, хотя тут можно вспомнить слова Билла Гейтса: люди, как правило, всегда переоценивают то, что произойдет в ближайшие 2 года, и недооценивают то, что случится в ближайшие 10 лет.

Помните, один из американских президентов, Гарри Трумэн, просил найти ему однорукого экономиста, потому что ему надоело слышать от своих советников: "с одной стороны так, но с другой…". Но так не получится, потому что любое явление нужно рассматривать с разных сторон. Взять "нефтяную иглу": с одной стороны, сырьевая зависимость – это вроде бы плохо. С другой – это значительная доля доходов края (Красноярского – прим. ред. Amic.ru), у которого сейчас две главные опоры – металлы и нефть".

О приватизации в РФ в начале 1990-х:

"Мне кажется, мы все были в шоке от того, что исчезает не собственность, а целая страна, меняется весь уклад жизни, и кто-то так и не смог принять этих изменений. Но я думаю, что это жизненный закон: все меняется, и если ты хочешь преуспевать, разбираться в ситуации, управлять чем-то, ты должен постоянно меняться тоже. Это глобальный тренд, и дальше изменения будут происходить еще быстрее.
Что касается госсобственности, то стоит вспомнить: до 1917 года в Российской империи огромное число предприятий находилось в частных руках, но при этом многие из них работали очень эффективно и были лидерами в Европе, а то и в мире… Мы сейчас понимаем, какая это была процветающая и мощная страна для того времени".

О стиле управления в России

"По моей оценке, организация системы управления должна соответствовать тем целям и задачам, которые стоят перед государством. Они сейчас во многом определяются геополитическими обстоятельствами, в частности, внешним давлением. Но и задачи общественного, экономи­ческого развития никто с повестки дня не снимал.

Система не обязательно должна быть жесткой. Известно, что если котел все время заклепывать, давление внутри будет расти, и пар рано или поздно прорвется, будет взрыв. Должен происходить и его выпуск, а это возможно только в обществах, достаточно открытых, демократических и цивилизованных.

К тому же чиновники сами не производят металл и не собирают машины, не лечат и не учат, они принимают решения, от которых зависит социально-экономическое развитие и уровень жизни людей. А процесс принятия решений во власти – это всегда занятие коллегиальное, это обсуждения, дискуссии, споры, представление своей позиции и прояснение чужих".

О социальной стратификации российского общества

"Наше общество сейчас крайне поляризовано, к тому же у людей отсутствует интерес к точке зрения другого. Но мне кажется, оно не делится четко по полюсам. Присутствуют все общественные страты: и умеренные, и всем в общем довольные, и всем недовольные, и сомневающиеся. И соотношение этих групп не статично, это подвижная система".

Отношение к критике

"Конечно, я слежу за критикой в свой адрес и даже уделяю много времени изучению этой критики. Нужно научиться преодолевать ее неприятную, порой оскорбительную составляющую. Если убрать эмоции и оставить суть проблемы, то это окажется хорошей пищей для размышления, подсказкой, что требуется делать. Мы же не совсем то, что мы думаем о себе – а то, что думают о нас другие. Наша собственная оценка часто бывает субъективна.

Стараюсь быть критичным по отношению не только к окружающим, но и в первую очередь к себе. Абсолютной власти, права на окончательное слово нет ни у кого. Думать иначе заблуждение. Любой из нас – часть общества".

Об увлечении Пушкиным и как это сочетается с профессией экономиста

"Наличие хобби у человека, мне кажется, формирует личность, часто дает возможность взглянуть на что-то шире, оценить ситуацию с разных точек зрения, помогает переключаться с одного состояния на другое. В работе бывают очень сложные моменты. Преодолевать трудности помогают и творчество, и спорт, и друзья, и, конечно, семья. Без этого ты превратишься в функцию, в робота.

...Если мы с вами оглянемся назад и вспомним тех, кто, находясь во власти, притягивал к себе всеобщее внимание, вызывал симпатию, то все они были интересными, глубокими и разносторонними личностями. Мне кажется, публичному человеку очень важно не быть человеком в футляре.

Я считаю, что жить, чувствуя гармонию внутри, – это то, что достойно быть целью всей жизни. Помните, как в "Онегине": "Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал".

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

31.05.2018 08:22
- гость -

Абстрактно-пустые фразы.

0  0
31.05.2018 08:25
- гость -

Архиважное назначение! И я думаю,что на выборах Он победит достойно!

0  0
31.05.2018 08:29
- гость -

Чувствуется, что интеллект у него на пару ступней выше, чем у бывшего. Тот кроме "ай ай ай...проконтролирую " ничего сказать не мог

0  0
31.05.2018 08:29
- гость -

Ни слова азать ни сделать не мог. Посмотрим на этого в деле

0  0
31.05.2018 08:38
- гость -

Не увидел "интеллекта". Заученные пустые фразы. Вобщем, " из той же породы борзых". Их на одной грядке выращивают чтоли !

0  0
31.05.2018 08:43
- гость -

правильно про "выпускать пар" сказал! вава этого не понимает.
и в "Онегине" точно про ваву сказано:
Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.…

0  0
31.05.2018 08:48
должник

На первый взгляд карьерист, перешагнет ступень дальше пойдет, запнется не пойдет. Что от него ожидать - непонятно вообще. Сможет ли без нефти и металлов? Пожелаем удачи новому ВРИО, а нам развития и процветания

0  0
31.05.2018 08:51
Гость

Слава Богу! Ну наконец-то врио губернатора приедет и привезёт к нам в край тепло!!!

0  0
31.05.2018 08:53
689

Жителям городов и селянам края нужен "свой" "патриот" хозяйственник ,аграрий ,который знает проблемы региона , любит свою Родину, а не "сделанный" молодой чинуша ,для которого на первом месте "служба" действующей власти!

0  0
31.05.2018 08:56
- гость -

31.05.2018 08:38
- гость -

Почти.

[em]Прошел обучение по губернаторской программе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

0  0
31.05.2018 09:00
- гость -


31.05.2018 08:53
689


Зато такие чинуши нужны Москве.

0  0
31.05.2018 09:05
- гость -

Слава Богу! Ну наконец-то врио губернатора приедет и привезёт к нам в край тепло!!!

Откуда? из Норильска захватил с собой?))))

0  0
31.05.2018 09:06
Гость

На самом деле он и останется Губернатором после испытательного срока, у нас не народ, а депутаты выбирают. Лично я уверен в выборе руководства!

0  0
31.05.2018 09:13
Санек

Фиг знает, выберут или нет

0  0
31.05.2018 09:16
гость

Бухгалтер, милый мой бухгалтер
Вот он какой, такой простой...

0  0
31.05.2018 09:20
Митенька ржевский

В отличие от хамских обзывалок, коими любил подпустить предыдущий, этот говорит о внимании к чужой точке зрения. Это радует!

0  0
31.05.2018 09:35
- гость -

Белобородовские мерседесы, и сЫночькина Пилорама сделали своё дело.

0  0
31.05.2018 09:44
- гость -

Усидят ли в своих креслах дед Дугин, и высокоинтеллектуал Щюкин?

0  0
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