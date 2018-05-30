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Российский физик заявил, что агрессивное человечество уничтожит инопланетян

, ИА "Амител"
Березин считает, что сегодня люди - единственная разумная форма жизни

Фото: mp3-musics.ru

Физик-теоретик из Московского института электронной техники Александр Березин заявил, что все инопланетные цивилизации в будущем могут быть уничтожены землянами, пишут "Известия".

В основе работы Березина лежит объяснение парадокса Ферми – почему земляне до сих пор не обнаружили следы инопланетян, хотя те могли бы расселиться по всей галактике.

По мнению ученого, инопланетные создания погибают еще до того, как их обнаружение становится возможным. Другая причина гибели инопланетян может заключаться в сильной разнице гравитации на различных планетах.

Березин считает, что люди — единственная разумная форма жизни на данный момент. Но даже если и есть инопланетяне, то, когда человечество достаточно разовьется, чтобы контактировать с ними, то оно их уничтожит, поскольку людям свойственна агрессия.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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