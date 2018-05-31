Путина смутило сравнение России со "старшим братом"

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьером Болгарии Бойко Борисовым признался, что ему некомфортно слышать, когда Россию называют "старшим братом", сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что старшего брата всегда "побуждают к тому, чтобы заплатить". "Меня очень смущает, кто старший, кто младший", — пояснил он.
Президент России также обратил внимание на улучшение отношений между странами. По его словам, возможностей для роста товарооборота между Россией и Болгарией сейчас становится больше.
Россия и Болгария во время переговоров обсуждали возможность возвращения к проекту строительства АЭС "Белене" на берегу Дуная. Российская сторона ждет окончательного решения партнеров из Софии. Ранее президент Болгарии Румен Радев заявлял о планах по восстановлению диалога с Москвой.
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