Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания якобы заказчика покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.
В среду, 30 мая, на брифинге СБУ было объявлено, что Бабченко, которого ранее назвали убитым, оказался жив. Глава службы рассказал, что российские спецслужбы в течение двух месяцев готовили на Бабченко покушение. Убийство журналиста в итоге оказалось постановочным. Сделано это было для того, чтобы украинские силовики смогли выйти на заказчика, сообщили на брифинге.
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