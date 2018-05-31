Отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро, сказал президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Болгарии в среду, пишут "Ведомости".
"Ну, записали их в убытки, что делать", — добавил Путин, отметив, что Россия и Болгария сожалеют по поводу срыва проекта "Южный поток".
Реализация этого проекта была бы выгодна Болгарии, отметил президент.
"Южный поток" — нереализованный проект газопровода. Его планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарскую Варну. "Южный поток" должны были начать строить в 2010 году, однако в 2014 году от него отказались. Этот проект заменил "Турецкий поток".
На вопрос, договорились ли президент Владимир Путин и премьер Болгарии Бойко Борисов о продолжении ветки "Турецкого потока" до Болгарии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил отрицательно: "Нет, не договорились, и не было такой задачи договариваться, и не было возможности на переговорах между президентом и премьер-министром об этом договориться".
"Болгария проявляет интерес. Реализуемость этого интереса на практике обусловлена рядом причин: невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий со стороны Еврокомиссии, со стороны самой Болгарии, учитывая предыдущую. Но этот интерес — он интересен и самим болгарам, и Москве. И поэтому работа будет вестись в прикладном плане", — сказал Песков, имея в виду историю с "Южным потоком" под словом "предыдущую"
"У Болгарии есть желание получить некое ответвление, но вопрос — откуда, по какой ветке, через какие границы получить ответвление от "Турецкого потока". Но дело в том, что если "Южный поток" реализовывался в направлении Болгарии, то "Турецкий поток" уже фактически реализован, и, конечно, здесь сложнее, но заинтересованность есть у обеих сторон", — добавил Песков.
Как пишет "Лента.ру", Болгария извинилась перед Россией за срыв проекта газопровода "Южный поток". Соответствующее заявление сделал Бойко Борисов во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Смирнов написал часть "диалога" между Бойко и Путиным на пресс-конференции: "Президент Болгарии извинился за срыв "Южного потока": "Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает". Путин: "Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить".
Президент Болгарии извинился за срыв "Южного потока": Благодарен, что Россия не держит зла. Старший всегда прощает.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 мая 2018 г.
Путин: Меня смущают разговоры — кто старший, кто младший, потому что старшего всегда побуждают заплатить pic.twitter.com/UYWJF6HTOp
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