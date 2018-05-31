Кудрин назвал альтернативу повышения налогов для россиян

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления на Примаковских чтениях заявил о возможности избежать повышения налогов, в том числе НДС, передает ТАСС.
"В ближайшие шесть лет нам не нужно повышать налоги", — сказал Кудрин, комментируя возможность повышения НДС с 18% до 20%.
По его словам, сейчас цены на нефть выше $70 за баррель: "Можно на $5 за баррель заменить это правило, всего до $45 за баррель. Это поможет избежать повышения налогов". Таким образом, Кудрин предлагает поднять цену отсечения в бюджетном правиле для нефти с $40 до $45 за баррель.
Другим вариантом может стать увеличение дефицита федерального бюджета на 0,5% ВВП относительно прописанного в бюджете, добавил Кудрин.
По его мнению, если ничего сейчас не предпринять, "и надо будет жить в жестком режиме", то придется повышать налоги.
Кудрин напомнил, что в период финансового кризиса цены на нефть падали ниже $40 за баррель, за последнее десятилетие это происходило дважды. Он также не исключил, что правительство будет рассматривать возможность повышения НДС, если не решится на изменение бюджетного правила.
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