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Компания "Саратовские авиалинии" завершила свою операционную деятельность. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу авиаперевозчика.
Уточняется, что Росавиация с четверга, 31 мая, аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании.
В сообщении сказано, что пассажиры могут вернуть авиабилеты. Подробнее об этом можно узнать по телефону горячей линии: 8-800-600-78-78.
Издание напоминает, что Ространснадзор предписал "Саратовским авиалиниям" приостановить полеты с 20 марта по 27 апреля и представить в ведомство отчет об устранении всех замечаний. Росавиация должна была проверить документы "Саратовских авиалиний" и по итогам инспекции решить дальнейшую судьбу перевозчика.
Напомним, поводом для проверок стала катастрофа Ан-148 в Подмосковье 11 февраля текущего года. На борту самолета находился 71 человек, никто не выжил.
После этого директора авиакомпании Алексея Вахромеева уволили.
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